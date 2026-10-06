L'Olimpico si rifà il look per Euro 2032

Lo stadio Olimpico di Roma guarda al 2032, agli Europei di cui vorrebbe ospitare la finale. E per questo parte un progetto di riqualificazione da 150 milioni di euro che ha come obiettivo l’adeguamento dello stadio romano agli standard della Uefa. Ma non solo: per Sport e Salute, che gestisce l’Olimpico, e Federcalcio lo stadio deve vivere tutto l’anno, sfruttando una struttura moderna e polifunzionale. Uno stadio da più di 70 mila spettatori, con una visibilità migliore, un’accessibilità rinforzata e accessi riorganizzati. Il nuovo Olimpico avrà maxischermi tutti nuovi, spazi dedicati alla hospitality, creazione di sistemi di produzione di energia attraverso fonti rinnovabili. Il cantiere, auspicabilmente, partirà nella prossima estate con l’obiettivo di chiudere i lavori entro il 2030.