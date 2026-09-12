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Inter, Dimarco ok: disponibile contro l'Udinese. Il VIDEO

Serie A

Nel VIDEO, Matteo Barzaghi da Appiano Gentile riporta una buona notizia per Chivu: Dimarco è recuperato per la partita di lunedì 14 contro l’Udinese (diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). L’esterno aveva saltato per una leggera distorsione la trasferta di Madrid in Champions League

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Contro l’Udinese (lunedì 14 alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), l’Inter recupera Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro si era fermato nel corso della sfida casalinga contro il Napoli, uscendo a metà della ripresa. La leggera distorsione al ginocchio sinistro lo ha costretto a guardare da casa l’esordio in Champions contro il Real Madrid. La buona notizia per Chivu è che Dimarco è recuperato, e sarà disponibile per la partita che chiuderà, lunedì sera, la 4^ giornata di campionato

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