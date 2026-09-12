Inter, Dimarco ok: disponibile contro l'Udinese

Nel VIDEO, Matteo Barzaghi da Appiano Gentile riporta una buona notizia per Chivu: Dimarco è recuperato per la partita di lunedì 14 contro l’Udinese (diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno , Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ). L’esterno aveva saltato per una leggera distorsione la trasferta di Madrid in Champions League

Contro l’Udinese (lunedì 14 alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), l’Inter recupera Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro si era fermato nel corso della sfida casalinga contro il Napoli, uscendo a metà della ripresa. La leggera distorsione al ginocchio sinistro lo ha costretto a guardare da casa l’esordio in Champions contro il Real Madrid. La buona notizia per Chivu è che Dimarco è recuperato, e sarà disponibile per la partita che chiuderà, lunedì sera, la 4^ giornata di campionato