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Napoli-Bologna, la conferenza di Allegri in diretta LIVE

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Dopo tre sconfitte di fila tra campionato e Champions, il Napoli deve invertire la rotta. Proverà a farlo nella sfida in casa contro il Bologna di Tedesco, fermo a 1 punto in classifica. L'allenatore degli azzurri, Massimiliano Allegri, presenta il match in conferenza stampa dalle 13. Napoli-Bologna sarà in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 4^ GIORNATA

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Le probabili formazioni della 4^giornata

In casa Napoli bisogna fare i conti con gli infortunati. Dopo McTominay e Anguissa, in Champions si sono fatti male anche Meret e Alisson Santos. Per sostituirli sono pronti Milinkovic-Savic in porta e Lang a sinistra nel tridente d'attacco

Le probabili formazioni della 4^ giornata

Le probabili formazioni della 4^ giornata

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Gli indisponibili per la 4^giornata di Serie A

Problemi muscolari sia per Meret che per Alisson Santos dopo la Champions: lesione di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra per il portiere, per il brasiliano lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Di seguito, tutti gli infortunati e squalificati per la quarta giornata di Serie A

Cagliari, Felici operato al ginocchio destro dopo rottura del legamento crociato

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Gli highlights di Napoli-Arsenal

Gli azzurri, reduci da tre sconfitte di fila contro Como, Inter e Arsenal, hanno esordito mercoledì in Champions League perdendo di misura in casa contro i campioni d'Inghilterra

Napoli-Bologna sarà su Sky Sport

Il match, in programma domenica 13 settembre alle 18, sarà trasmesso su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Buongiorno a tutti. Tempo di vigilia per Massimiliano Allegri, impegnato domani nella sfida del suo Napoli al Bologna alle 18 allo Stadio Maradona. Avviciniamoci all'inizio della conferenza stampa fissato per le 13

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