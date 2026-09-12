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Lazio-Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari

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La partita tra Lazio e Milan della 4^ giornata di Serie A si gioca sabato 12 settembre alle ore 18 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

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Dove vedere Lazio-Milan in tv

La partita Lazio-Milan della 4^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 12 settembre alle ore 18 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

I numeri di Lazio e Milan

La Lazio ha vinto due delle ultime tre sfide di Serie A contro il Milan (1P), tante quante ne aveva ottenute nelle precedenti 10 (1N, 7P); i biancocelesti, inoltre, non vincono due partite consecutive contro i rossoneri in campionato dal 2012. La Lazio ha perso 73 delle 166 partite di Serie A contro il Milan (33V, 60N); solo contro la Juventus (87) ha subito più sconfitte nel massimo campionato. Inoltre, la Lazio ha pareggiato 60 incontri contro il Milan nel torneo (come contro il Torino), un numero inferiore solo ai pareggi registrati contro la Roma (62). Dal 2012 a oggi, la Lazio ha vinto sette delle 15 partite casalinghe di Serie A contro il Milan (4N, 4P). In questo periodo, il Milan ha perso più trasferte in campionato soltanto contro l'Inter (otto) e la Juventus (nove) - a quota sette anche contro il Napoli. La Lazio ha vinto le prime tre partite di questa Serie A; in precedenza, i biancocelesti ci erano riusciti solo nelle stagioni 1974/75 (pareggiando la quarta) e 2012/13 (perdendo la quarta). Il Milan ha perso almeno una delle prime quattro partite di Serie A in ciascuna delle precedenti tre stagioni (tra il 2023/24 e il 2025/26), dopo che era rimasto imbattuto nelle prime quattro gare in ognuno dei tre campionati precedenti (tra il 2020/21 e il 2022/23).

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