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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 4^ giornata

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Oggi, sabato 12 settembre, si scende in campo per la 4^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Atalanta-Cagliari su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato

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Sono tre gli appuntamenti del sabato della 4a giornata di campionato con alle 15.00 Genoa-Frosinone, alle 18.30 Lazio-Milan e alle 20.45 Atalanta-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti sono a cura degli inviati Massimiliano Nebuloni e Marco Nosotti.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Il sabato si parte alle 14 e alle 17 con La Casa dello Sport condotto da Mario Giunta, con Angelo Carotenuto e Federico Zancan. Alle 18 e alle 20.40 spazio a Campo Aperto con Leo Di Bello, insieme a Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis e Luca Tommasini. Alle 20 e alle 22.40 è il momento di Sky Saturday Night, con Giorgia Cenni che sarà in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi.

Serie A, la programmazione di oggi

Sabato 12 settembre

  • dalle 14.00 e dalle 17.00: Casa dello Sport con Mario Giunta, Angelo Carotenuto e Federico Zancan
  • ore 15.00: Genoa-Frosinone su DAZN 1
  • ore 18.00: Lazio-Milan su DAZN 1 
  • dalle 18.00 e dalle 20.40: Campo Aperto con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis e Luca Tommasini
  • dalle 20.00 e dalle 22.40: Saturday Night Sky con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi
  • alle 20.45: ATALANTA-CAGLIARI su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Dario Massara; commento Riccardo Montolivo; inviati Massimiliano Nebuloni e Marco Nosotti

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