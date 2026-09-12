Sono tre gli appuntamenti del sabato della 4a giornata di campionato con alle 15.00 Genoa-Frosinone , alle 18.30 Lazio-Milan e alle 20.45 Atalanta-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti sono a cura degli inviati Massimiliano Nebuloni e Marco Nosotti.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Il sabato si parte alle 14 e alle 17 con La Casa dello Sport condotto da Mario Giunta, con Angelo Carotenuto e Federico Zancan. Alle 18 e alle 20.40 spazio a Campo Aperto con Leo Di Bello, insieme a Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis e Luca Tommasini. Alle 20 e alle 22.40 è il momento di Sky Saturday Night, con Giorgia Cenni che sarà in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi.