Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 4^ giornataguida tv
Oggi, sabato 12 settembre, si scende in campo per la 4^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Atalanta-Cagliari su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato
Sono tre gli appuntamenti del sabato della 4a giornata di campionato con alle 15.00 Genoa-Frosinone, alle 18.30 Lazio-Milan e alle 20.45 Atalanta-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti sono a cura degli inviati Massimiliano Nebuloni e Marco Nosotti.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Il sabato si parte alle 14 e alle 17 con La Casa dello Sport condotto da Mario Giunta, con Angelo Carotenuto e Federico Zancan. Alle 18 e alle 20.40 spazio a Campo Aperto con Leo Di Bello, insieme a Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis e Luca Tommasini. Alle 20 e alle 22.40 è il momento di Sky Saturday Night, con Giorgia Cenni che sarà in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 12 settembre
- dalle 14.00 e dalle 17.00: Casa dello Sport con Mario Giunta, Angelo Carotenuto e Federico Zancan
- ore 15.00: Genoa-Frosinone su DAZN 1
- ore 18.00: Lazio-Milan su DAZN 1
- dalle 18.00 e dalle 20.40: Campo Aperto con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis e Luca Tommasini
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Saturday Night Sky con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi
- alle 20.45: ATALANTA-CAGLIARI su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Dario Massara; commento Riccardo Montolivo; inviati Massimiliano Nebuloni e Marco Nosotti