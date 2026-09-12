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Napoli-Bologna, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Reduce da tre sconfitte di fila il Napoli, domenica 13, ospita il Bologna alle 18 (diretta Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Allegri potrebbe preferire Vergara a De Bruyne e riabilita Noa Lang affidandogli una maglia da titolare. Nel Bologna Moro o Pobega al fianco di Ferguson in mediana, assente Dovbyk c'è Piccoli centravanti

NAPOLI-BOLOGNA, LA CONFERENZA DI ALLEGRI LIVE

Probabili Formazioni

Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
Portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
terzino destro
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Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
difensore centrale
Napoli
Rafa Marín
Rafa Marín
difensore centrale
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Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
terzino sinistro
Napoli
Billy Gilmour
Billy Gilmour
mezzala destra
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
centrocampista centrale
Napoli
Antonio Vergara
Antonio Vergara
mezzala sinistra
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Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
ala destra
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante
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Napoli
Noa Lang
Noa Lang
ala sinistra

La probabile formazione del Napoli

4-3-3: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, Vergara; Politano, Højlund, Lang. All. Allegri

  • L'infortunio di Alisson costringe Allegri a cambiare l'attacco: per la fascia sinistra il favorito è Noa Lang, reintregrato dopo la tribuna "disciplinare" in Champions
  • Milinkovic-Savic titolare indiscusso dopo il problem fisico di Meret
  • A centrocampo Gilmour e Lobotka i punti fermi, Vergara la possibile alternativa a De Bruyne
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
PORTIERE
Bologna
Emil Holm
Emil Holm
TERZINO DESTRO
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Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
DIFENSORE CENTRALE
Bologna
Arthur Theate
Arthur Theate
DIFENSORE CENTRALE
pubblicità
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
TERZINO SINISTRO
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Bologna
Nikola Moro
Nikola Moro
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
ALA DESTRA
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Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
TREQUARTISTA
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
ALA SINISTRA
pubblicità
Bologna
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
CENTRAVANTI

La probabile formazione del Bologna

4-2-3-1 Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Ferguson, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. All. Tedesco

  • Tedesco, squalificato per le prossime 2 partite, dovrà rinunciare a Zortea e Dovbyk. In attacco Piccoli scelta obbligata
  • In difesa in ballottaggio per affiancare Theate ci sono Heggem e Holland
  • A centrocampo un dubbio: in mediana Moro favorito su Pobega

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