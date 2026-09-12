Reduce da tre sconfitte di fila il Napoli, domenica 13, ospita il Bologna alle 18 (diretta Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Allegri potrebbe preferire Vergara a De Bruyne e riabilita Noa Lang affidandogli una maglia da titolare. Nel Bologna Moro o Pobega al fianco di Ferguson in mediana, assente Dovbyk c'è Piccoli centravanti
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Napoli
4-3-3: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, Vergara; Politano, Højlund, Lang. All. Allegri
- L'infortunio di Alisson costringe Allegri a cambiare l'attacco: per la fascia sinistra il favorito è Noa Lang, reintregrato dopo la tribuna "disciplinare" in Champions
- Milinkovic-Savic titolare indiscusso dopo il problem fisico di Meret
- A centrocampo Gilmour e Lobotka i punti fermi, Vergara la possibile alternativa a De Bruyne
La probabile formazione del Bologna
4-2-3-1 Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Ferguson, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. All. Tedesco
- Tedesco, squalificato per le prossime 2 partite, dovrà rinunciare a Zortea e Dovbyk. In attacco Piccoli scelta obbligata
- In difesa in ballottaggio per affiancare Theate ci sono Heggem e Holland
- A centrocampo un dubbio: in mediana Moro favorito su Pobega