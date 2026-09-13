Appuntamento lunedì alle 18.30 a Torino, trasferta per Gasperini che dovrebbe fare tre cambi rispetto alla Champions ma non intende far riposare Dybala. Verso una maglia dal 1' per Pisilli, Molina e Mora. Abate con un 11 molto simile a quello che ha vinto a Firenze anche se si è fermato Adams e Simeone è in dubbio. Potrebbe giocare dall'inizio Zapata
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Torino
TORINO (3-5-1-1): Perri; Coco, Comuzzo, Comert; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Gineitis, Cacciamani; Vlasic, Zapata All. Abate
- In attacco, si è dovuto fermare Adams per un problema all’adduttore: Simeone (non al meglio) e allora potrebbe giocare Zapata
- In difesa, Coco, acciaccato, sta provando a recuperare: se darà garanzie, partirà dal primo minuto.
- Comert è in vantaggio su Rodriguez, mentre Gineitis è in vantaggio su Braganca, nonostante l’ottimo esordio a Firenze
La probabile formazione della Roma
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Pisilli, Cristante, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini
- Torna tra i convocati Lorenzo Pellegrini, assente per infortunio da aprile
- Dybala dal 1', tre possibili cambi rispetto a Istanbul
- Accanto al numero 21 argetino solito ballottaggio con Mora stavolta favorito su Soulè
- Non al meglio Koné che potrebbe lasciare spazio a Pisilli accanto a Cristante.
- A destra (dove fin qui hanno giocato titolari Lulli e, in Champions, Rensch) potrebbe essere l'ora di Molina dal '1