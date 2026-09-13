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Probabili formazioni di Torino-Roma

Serie A

Appuntamento lunedì alle 18.30 a Torino, trasferta per Gasperini che dovrebbe fare tre cambi rispetto alla Champions ma non intende far riposare Dybala. Verso una maglia dal 1' per Pisilli, Molina e Mora. Abate con un 11 molto simile a quello che ha vinto a Firenze anche se si è fermato Adams e Simeone è in dubbio. Potrebbe giocare dall'inizio Zapata

LA CONFERENZA DI GASPERINI

Probabili Formazioni

Torino
Lucas Perri
Lucas Perri
portiere
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
difensore di destra
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Torino
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
difensore centrale
Torino
Eray Cömert
Eray Cömert
difensore di sinistra
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Torino
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini
esterno destro
Torino
Kian Fitz-Jim
Kian Fitz-Jim
centrocampista centrale
Torino
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
centrocampista centrale
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
centrocampista centrale
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Torino
Alessio Cacciamani
Alessio Cacciamani
esterno sinistro
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
trequartista
pubblicità
Torino
Duván Zapata
Duván Zapata
attaccante

La probabile formazione del Torino

TORINO (3-5-1-1): Perri; Coco, Comuzzo, Comert; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Gineitis, Cacciamani; Vlasic, Zapata All. Abate

  • In attacco, si è dovuto fermare Adams per un problema all’adduttore: Simeone (non al meglio) e allora potrebbe giocare Zapata
  • In difesa, Coco, acciaccato, sta provando a recuperare: se darà garanzie, partirà dal primo minuto. 
  • Comert è in vantaggio su Rodriguez, mentre Gineitis è in vantaggio su Braganca, nonostante l’ottimo esordio a Firenze
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore di destra
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Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
difensore di sinistra
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Roma
Nahuel Molina
Nahuel Molina
esterno destro
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
centrocampista centrale
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
Wesley Vinícius Wesley
Wesley Vinícius Wesley
esterno sinistro
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Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
trequartista
Roma
Rodrigo Mora
Rodrigo Mora
trequartista
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Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
attaccante

La probabile formazione della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Pisilli, Cristante, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini

  • Torna tra i convocati Lorenzo Pellegrini, assente per infortunio da aprile
  • Dybala dal 1', tre possibili cambi rispetto a Istanbul 
  • Accanto al numero 21 argetino solito ballottaggio con Mora stavolta favorito su Soulè
  • Non al meglio Koné che potrebbe lasciare spazio a Pisilli accanto a Cristante.
  • A destra (dove fin qui hanno giocato titolari Lulli e, in Champions, Rensch) potrebbe essere l'ora di Molina dal '1

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