Appuntamento lunedì alle 18.30 a Torino, trasferta per Gasperini che dovrebbe fare tre cambi rispetto alla Champions ma non intende far riposare Dybala. Verso una maglia dal 1' per Pisilli, Molina e Mora. Abate con un 11 molto simile a quello che ha vinto a Firenze anche se si è fermato Adams e Simeone è in dubbio. Potrebbe giocare dall'inizio Zapata

LA CONFERENZA DI GASPERINI