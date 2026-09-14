Adzic: "Emozioni strane dopo il gol alla mia Juve"

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Adzic: "Emozioni strane dopo il gol contro la mia Juventus"

Serie A
©IPA/Fotogramma

Nel VIDEO, le parole di Vasilije Adzic al termine di Sassuolo-Juventus 3-2, partita decisa dal suo gol dell'ex al 94': "Le emozioni sono strane perchè ho fatto gol alla mia Juve per la vittoria. L'anno scorso ho segnato per la Juve contro l'Inter nel Derby d'Italia: prima della partita pensavo a questa cosa. Avevo bisogno di continuità, ho fatto un bell'inizio di stagione, ma nel calcio non si vive nel passato e bisogna continuare a pedalare giorno dopo giorno"

SASSUOLO-JUVENTUS 3-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE

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