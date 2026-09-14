Inter, Diouf: "Vorrei giocare a centrocampo, non mi sento un esterno"INTER
Titolare dell'Inter di Chivu sulla fascia destra (aspettando Spence), Andy Diouf ancora fatica a vedersi in futuro come un esterno: "Il mio obiettivo è tornare a giocare a centrocampo, dove sono più abituato e ho i miei riferimenti", ha detto il francese all'Équipe. Nonostante ciò, è pronto a calarsi ancora nel ruolo di esterno: "Se è così che posso impormi all'Inter, continuerò a farlo"
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Andy Diouf si è trasformato in un esterno a tutta fascia all'Inter. Sin dal pre-campionato, Chivu ha quasi sempre schierato titolare il francese a destra nel 3-5-2 dell'Inter. "È completamente folle, è successo per caso. Mi sono ritrovato a giocare dalla panchina qualche partita, una dietro l’altra, in quel ruolo e ho fatto bene. Sono un po’ scioccato", ha raccontato col sorriso il diretto interessato al quotidiano francese L'Équipe.
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"Giocare da esterno è faticoso, non mi sento un terzino o un'ala"
Diouf ha spiegato cosa richiede a livello tattico il gioco a tutta fascia: "Quando hai la palla giochi da ala, ma quando non ce l’hai devi andare indietro e stare nel blocco difensivo. C'è bisogno di tantissimo sforzo e alla fine delle partite sei distrutto". Forse anche per questo l'obiettivo è tornare al "vecchio" ruolo. "Non mi sento né un terzino né un’ala. Il mio obiettivo è tornare a fare il centrocampista perché è il ruolo in cui sono cresciuto e in cui ho più punti di riferimento". Nonostante ciò, Diouf continuerà a giocare esterno già da stasera nel match contro l'Udinese: "Resterò sempre disponibile per la squadra. I miei compagni non mi conoscevano benissimo, se è da quinto che posso guadagnare minuti e impormi all’Inter, continuerò a farlo. Sto imparando tantissimo da questa esperienza".