Baccin: "Calhanoglu e Dimarco? Affronteremo i rinnovi con calma". VIDEO

Intervistato prima di Inter-Udinese, il nuovo direttore sportivo nerazzurro ha parlato del rinnovo di pedine importanti come Dimarco, Carlos Augusto e Calhanoglu: "Siamo contenti dei giocatori e loro sono felici di far parte di un grande club". E sull'identità della squadra: "Nell'ultimo decennio abbiamo avuto uno zoccolo duro italiano e vogliamo continuare". Guarda il VIDEO. Inter-Udinese è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW

INTER-UDINESE LIVE