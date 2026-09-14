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Baccin: "Calhanoglu e Dimarco? Affronteremo i rinnovi con calma". VIDEO

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Intervistato prima di Inter-Udinese, il nuovo direttore sportivo nerazzurro ha parlato del rinnovo di pedine importanti come Dimarco, Carlos Augusto e Calhanoglu: "Siamo contenti dei giocatori e loro sono felici di far parte di un grande club". E sull'identità della squadra: "Nell'ultimo decennio abbiamo avuto uno zoccolo duro italiano e vogliamo continuare". Guarda il VIDEO. Inter-Udinese è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW

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