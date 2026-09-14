Fabregas: "Inizio a capire cosa possiamo essere"

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Como-Parma 2-1, Fabregas: "Inizio a capire che squadra possiamo essere"

como

L'allenatore del Como commenta il successo sul Parma: "So che alla fine conta solo il risultato, ma mi è piaciuta la prestazione. Inizio a capire che squadra possiamo essere dopo una settimana con tante dinamiche nuove per noi, con la partita in Champions". Su Kaiki: "Non mi ha sopreso, ma perché io seguo il calcio brasiliano e lo conoscevo già"

COMO-PARMA 2-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE

La vittoria del Como sul Parma si può riassumere nella corsa con cui Cesc Fabregas accoglie il gol del momentaneo 2-0, arrivato dopo che la sua squadra aveva a lungo cercato il raddoppio rischiando anche qualcosa. “È una vittoria molto importante per tutti noi – commenta a Sky l’allenatore – anche per me individualmente come allenatore. Inizio a capire che tipo di squadra possiamo essere dopo che sono arrivati tanti giocatori nuovi, ci sono stati tanti cambiamenti e abbiamo giocato tre partite in una settimana. Sono tante dinamiche nuove per noi. Quella esultanza? Quando tiri 31 volte e fai un solo gol sai di rischiare e di dare un’opportunità all’avversario, per cui il secondo gol è stato molto importante, addirittura determinante visto che poi il Parma ha fatto un gol”. E sulla novità Kaiki, che con il suo gol all’esordio e la sua prestazione ha stupito molti: “Se mi ha sorpreso? A me no, perché io seguo il calcio brasiliano e lo conoscevo. Penso che ci aiuterà tantissimo. Gli piace difendere ma va forte, è molto serio, si allena bene e ha qualità, pian piano si deve inserire”. 

Approfondimento

Le pagelle di Como-Parma 2-1

"Grande risposta di chi è partito dalla panchina"

Infine, il commento su come abbia gestito il successo (e la conseguente e naturale euforia) in Champions, all’esordio con il Lipsia: “Non è stato difficile gestirlo, ma impegnativo sì, perché molti giocatori erano molto stanchi. Mi è piaciuto come sono entrati quelli dalla panchina e questa è una risposta importante anche per me, perché so che posso contare su tutti. Se riusciamo a essere così posso garantire a tutti più possibilità specie se si giocano tante partite. So che il risultato alla fine decide tutto, ma oggi sono molto soddisfatto della prestazione della squadra”.

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