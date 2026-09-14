Fabregas: "Inizio a capire cosa possiamo essere"

La vittoria del Como sul Parma si può riassumere nella corsa con cui Cesc Fabregas accoglie il gol del momentaneo 2-0, arrivato dopo che la sua squadra aveva a lungo cercato il raddoppio rischiando anche qualcosa. “È una vittoria molto importante per tutti noi – commenta a Sky l’allenatore – anche per me individualmente come allenatore. Inizio a capire che tipo di squadra possiamo essere dopo che sono arrivati tanti giocatori nuovi, ci sono stati tanti cambiamenti e abbiamo giocato tre partite in una settimana. Sono tante dinamiche nuove per noi. Quella esultanza? Quando tiri 31 volte e fai un solo gol sai di rischiare e di dare un’opportunità all’avversario, per cui il secondo gol è stato molto importante, addirittura determinante visto che poi il Parma ha fatto un gol”. E sulla novità Kaiki, che con il suo gol all’esordio e la sua prestazione ha stupito molti: “Se mi ha sorpreso? A me no, perché io seguo il calcio brasiliano e lo conoscevo. Penso che ci aiuterà tantissimo. Gli piace difendere ma va forte, è molto serio, si allena bene e ha qualità, pian piano si deve inserire”.

Approfondimento Le pagelle di Como-Parma 2-1