Le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso al termine di Torino-Roma: "Dybala e Malen si completano, ma gli attaccanti hanno bisogno anche di riposo - ha detto -. Balerdi? Non voglio paragonarlo a Baresi che era il numero uno, ma come caratteristiche ci siamo. Dalla sconfitta l'anno scorso con l'Inter è nata la Roma vera, per noi sarà un'occasione di misurarci con la più forte"

Quarta vittoria su quattro. La Roma non sbaglia neanche la trasferta di Torino e si presenterà allo scontro con l'Inter a punteggio pieno. Un percorso che fa felice Gian Piero Gasperini , a partire dal rendimento della coppia Dybala-Malen : "C'è soddisfazione da parte di tutti, la bellezza è anche per i tifosi che vedono due campioni materializzare quasi ogni partita delle occasioni da gol - ha commentato a Dazn l'allenatore giallorosso -. Oltre a essere forti individualmente si completano . Malen fuori al 60'? Noi dobbiamo assolutamente far crescere la rosa, per noi era la terza partita in otto giorni. Gli attaccanti se giocano 90 minuti sempre non sono in grado di ripetersi , è una necessità far crescere i giocatori e devono diventare importanti. Devono prendere non solo l'esempio tecnico, ma anche di temperamento e voglia di essere determinanti. Se riusciamo in questo la squadra diventa più forte. Anche il Torino stasera ha fatto dei cambi importanti, che hanno alzato il livello della gara".

"Balerdi non lo paragono a Baresi, ma come caratteristiche ci siamo"

"Noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo anche se, come qualità, negli ultimi 20 metri potevamo far meglio - ha aggiunto Gasperini -. Poi c'è anche l'avversario, che può cambiare le carte in tavola durante la partita, può entrare gente pericolosa e fresca. Abbiamo dovuto vivere anche sul temperamento, meno belli ma sempre concreti e forti in fase difensiva. Balerdi è un difensore moderno, forte fisicamente, veloce. Chi mi ricorda? Adesso non posso scomodare Baresi... Un difensore centrale come Baresi era il non plus ultra di tutti. Senza andarlo a scomodare, per come interpreta il ruolo, per aggressività e velocità nei recuperi, oltre che per partecipazione al gioco: Baresi era il numero uno in assoluto, nessuno lo va a toccare, ma come caratteristiche ci siamo". E sabato c'è lo scontro diretto con l'Inter: "L'anno scorso abbiamo preso una scoppola ma da quella sconfitta è nata la Roma vera, c'è stata un'escalation non solo di risultati, ma anche di comportamenti e mentalità. All'andata invece è stata una partita molto più combattuta, abbiamo preso gol subito, forse meritavamo qualcosa in più, ma l'Inter è la squadra di riferimento del nostro campionato, la più forte anche se considero il Como molto vicino. Per noi è un'occasione per misurarci".