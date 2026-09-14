Dove vedere Inter-Udinese

La partita tra Inter e Udinese, valida per la 4^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 14 settembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Federico Zancan; commento Massimo Gobbi. Inviati Marina Presello, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Lunedì sera -dalle 20 e dalle 22.55- chiude la giornata di campionato un nuovo appuntamento con L’Originale condotto da Alessandro Bonan, in compagnia di Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino.

I numeri di Inter e Udinese

L'Inter ha vinto ben 18 delle ultime 23 sfide contro l'Udinese in Serie A (2N, 3P), solo la Roma ha ottenuto più successi contro i bianconeri (19) in campionato nello stesso periodo (da inizio 2015). L'Udinese ha vinto l'ultima trasferta di Serie A contro l'Inter, dopo una serie di sette sconfitte esterne consecutive; l'ultima volta che i bianconeri hanno trovato due successi di fila fuori casa contro i nerazzurri risale al periodo 2011-2013, con Francesco Guidolin in panchina. L'Udinese ha evitato la sconfitta in ben sette delle ultime 10 occasioni in cui ha affrontato l'Inter nelle prime cinque giornate di campionato: tre successi (tra cui uno nello scorso torneo), quattro pareggi e tre sconfitte nel parziale per i bianconeri. L'Inter, che ha vinto le prime tre gare di questo campionato con un punteggio aggregato di 8-3, può trovare quattro successi nelle prime quattro partite stagionali di Serie A per la nona volta nella sua storia. L'Udinese ha vinto quattro delle sue ultime sei trasferte di Serie A (1N, 1P), tra cui la prima del torneo in corso; i friulani possono trovare il successo in entrambe le prime due gare esterne di un massimo campionato per la seconda stagione consecutiva, dopo che nelle precedenti 52 era accaduto solo una volta (nel 1996/97). L'Inter ha segnato ben 36 reti in 13 incontri casalinghi nel 2026 in Serie A, una media di 2,8 a gara. Nel periodo, solo Bayern Monaco (42) e Real Madrid (37) hanno realizzato più gol in casa nei cinque grandi campionati europei (a 36 anche il Barcellona).