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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 4^ giornata

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Oggi, lunedì 14 settembre, si scende in campo per la 4^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Inter-Udinese su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del lunedì di campionato

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Il lunedì della 4^ giornata di campionato vede un doppio appuntamento alle 18.30, Torino-Roma e Como-Parma e si conclude alle 20.45 con Inter-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Massimo Gobbi. I collegamenti sono a cura degli inviati Marina Presello, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Lunedì sera chiude la giornata di campionato un nuovo appuntamento con L’Originale condotto da Alessandro Bonan, in compagnia di Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino.

Serie A, la programmazione di oggi

Lunedì 14 settembre

  • ore 18.30: Torino-Roma su DAZN 1
  • ore 18.30: Como-Parma su DAZN 2
  • dalle 20.00 e dalle 22.55: L’originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzo, Fayna, Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino
  • alle 20.45: INTER-UDINESE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan; commento Massimo Gobbi; inviati Marina Presello, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi  

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