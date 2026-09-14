Oggi, lunedì 14 settembre, si scende in campo per la 4^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Inter-Udinese su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW . Tutti gli appuntamenti del lunedì di campionato

Il lunedì della 4^ giornata di campionato vede un doppio appuntamento alle 18.30, Torino-Roma e Como-Parma e si conclude alle 20.45 con Inter-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Massimo Gobbi. I collegamenti sono a cura degli inviati Marina Presello, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.