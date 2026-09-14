Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 4^ giornataguida tv
Oggi, lunedì 14 settembre, si scende in campo per la 4^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Inter-Udinese su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del lunedì di campionato
Il lunedì della 4^ giornata di campionato vede un doppio appuntamento alle 18.30, Torino-Roma e Como-Parma e si conclude alle 20.45 con Inter-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Massimo Gobbi. I collegamenti sono a cura degli inviati Marina Presello, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Lunedì sera chiude la giornata di campionato un nuovo appuntamento con L’Originale condotto da Alessandro Bonan, in compagnia di Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino.
Serie A, la programmazione di oggi
Lunedì 14 settembre
- ore 18.30: Torino-Roma su DAZN 1
- ore 18.30: Como-Parma su DAZN 2
- dalle 20.00 e dalle 22.55: L’originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzo, Fayna, Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino
- alle 20.45: INTER-UDINESE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan; commento Massimo Gobbi; inviati Marina Presello, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi