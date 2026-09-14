Non è bastata una doppia rimonta alla Juve, sconfitta 3-2 dal Sassuolo all'ultima azione della partita dal gol dell'ex Adzic: "I bianconeri alla fine avrebbero potuto anche vincere, ma non sarebbe cambiato nulla", ha detto Giancarlo Marocchi nel post-partita di Sky Calcio Club (nel VIDEO). "La Juve sta peggiorando di partita in partita dopo l'esordio a Frosinone. Problemi avanti? Ce ne sono in ogni reparto, è una non-squadra al momento".

GOL, HIGHLIGHTS E PAGELLE DI SASSUOLO-JUVE