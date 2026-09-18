Il calendario della 5^ giornata di Serie A

Da venerdì 18 a domenica 20 settembre, la quinta giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW con 3 gare in co-esclusiva: Monza-Sassuolo, Venezia-Lazio e Juventus-Atalanta. Per tutto il weekend pre e postpartita per ogni singolo match aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, i video, i podcast e gli Skylights di tutti gli incontri. Inoltre, sabato in diretta da Viareggio la finale della Serie A Women’s Cup 2026

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata, tutte in diretta con la qualità del 4K, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre , appuntamento con la quinta giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 in campo Monza-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Sabato alle 20.45 fischio d’inizio di Venezia-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18 sarà il momento di Juventus-Atalanta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Venerdì sera alle 20 e alle 22.40 appuntamento con Friday Night condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano, con Massimo Marianella e Massimo Caputi. Sabato si parte alle 14 e alle 17 con La Casa dello Sport condotto da Mario Giunta, con Maurizio Compagnoni e Stefano De Grandis, i quali dalle 18 saranno ospiti di Campo Aperto Speciale condotto da Ilaria Alesso. Alle 20 e alle 22.40 è il momento di Sky Saturday Night, con Giorgia Cenni che sarà in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi. La domenica si apre con La Casa dello Sport a partire dalle 12, con Sara Benci, insieme ad Angelo Carotenuto e Riccardo Gentile. Alle 15 spazio a Leo Di Bello e Sunday Football, con Federico Zancan, Michele Padovano e Gianfranco Teotino. Durante i match, dalle 20.45, un nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica con gli aggiornamenti live dai campi da gioco, con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.