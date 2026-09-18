Il calendario della 5^ giornata di Serie A

Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 5^ giornataguida tv
Da venerdì 18 a domenica 20 settembre, la quinta giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW con 3 gare in co-esclusiva: Monza-Sassuolo, Venezia-Lazio e Juventus-Atalanta. Per tutto il weekend pre e postpartita per ogni singolo match aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, i video, i podcast e gli Skylights di tutti gli incontri. Inoltre, sabato in diretta da Viareggio la finale della Serie A Women’s Cup 2026
Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata, tutte in diretta con la qualità del 4K, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre, appuntamento con la quinta giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 in campo Monza-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Sabato alle 20.45 fischio d’inizio di Venezia-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18 sarà il momento di Juventus-Atalanta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Venerdì sera alle 20 e alle 22.40 appuntamento con Friday Night condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano, con Massimo Marianella e Massimo Caputi. Sabato si parte alle 14 e alle 17 con La Casa dello Sport condotto da Mario Giunta, con Maurizio Compagnoni e Stefano De Grandis, i quali dalle 18 saranno ospiti di Campo Aperto Speciale condotto da Ilaria Alesso. Alle 20 e alle 22.40 è il momento di Sky Saturday Night, con Giorgia Cenni che sarà in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi. La domenica si apre con La Casa dello Sport a partire dalle 12, con Sara Benci, insieme ad Angelo Carotenuto e Riccardo Gentile. Alle 15 spazio a Leo Di Bello e Sunday Football, con Federico Zancan, Michele Padovano e Gianfranco Teotino. Durante i match, dalle 20.45, un nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica con gli aggiornamenti live dai campi da gioco, con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.
Serie A Women’s Cup
Questo weekend appuntamento anche con la finale della Serie A Women’s Cup. In campo Juventus e Roma, in un replay della spettacolare finale dello scorso anno che assegnò la prima edizione del trofeo alla formazione bianconera. Fischio d’inizio allo Stadio Torquato Bresciani di Viareggio sabato 19 settembre, alle 18, con diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 255.
Serie A, la programmazione della 5^ giornata su Sky e NOW
Venerdì 18 settembre
- alle 20.45: MONZA-SASSUOLO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Botti, commento Massimo Gobbi. Inviati Ilaria Alesso e Marco Nosotti
- dalle 20 e dalle 22.40: Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella e Massimo Caputi
Sabato 19 settembre
- dalle 14.00 e dalle 17.00: Casa dello Sport con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni e Stefano De Grandis
- dalle 18 .00: Campo Aperto Speciale con Ilaria Alesso, Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi
- alle 20.45: VENEZIA-LAZIO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Davide Polizzi, commento Lorenzo Minotti. Inviati Marina Presello e Matteo Petrucci
Domenica 20 ottobre
- dalle 12.00: Casa dello Sport con Sara Benci, Angelo Carotenuto e Riccardo Gentile
- dalle 15.00: Sunday Football con Leo Di Bello, Federico Zancan, Michele Padovano e Gianfranco Teotino
- alle 18.00: JUVENTUS-ATALANTA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Riccardo Montolivo. Inviati Giovanni Guardalà e Massimiliano Nebuloni
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini
- dalle 20.45: Campo Aperto Domenica con Leo Di Bello, Luca Marchetti e Dario Massara