Parole al miele da Fabio Pisacane per Alessandro Romano, il centrocampista del Cagliari che è stato convocato in Nazionale da Roberto Mancini: "Romano non si rende ancora conto di quanto è forte. È un centrocampista completo. Un giocatore alla Strootman con più impatto fisico. Deve giocare e anche sbagliare". Una parola anche per Maldini: "Il gol di oggi certifica la buona fede del ragazzo"

Fra le sorprese di questo inizio di stagione sicuramente anche il Cagliari di Fabio Pisacane, 4 vittorie in 5 partite, che ha Udine ha centrato un altro risultato importante. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico rossoblù ha parlato anche di uno dei protagonisti di questo inizio di campionato, Alessandro Romano, convocato da Mancini in Nazionale: "Secondo me non sa neanche lui quanto è forte. È un giocatore completo, se devo fare un paragone è un giocatore alla Strootman, con un impatto fisico anche maggiore. Forse Strootman aveva un piede più educato. Romano però è un giocatore che ha comprensione del gioco, ha sacrificio e ha dedizione. Deve giocare tanto, anche se sbaglia”.