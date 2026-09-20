Le partite di Serie A di oggi

La domenica della 5^ giornata di Serie A inizia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli . Alle 15.00 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa . Alle 18.00 scendono in campo Juventus e Atalanta , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti sono a cura degli inviati Giovanni Guardalà e Massimiliano Nebuloni. Chiude la giorata di campionato Milan-Lecce .

Gli studi e i volti di Sky Sport

La domenica si apre con La Casa dello Sport a partire dalle 12, con Sara Benci, insieme ad Angelo Carotenuto e Riccardo Gentile. Alle 15 spazio a Leo Di Bello e Sunday Football, con Federico Zancan, Michele Padovano e Gianfranco Teotino. Durante i match, dalle 20.45, un nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica con gli aggiornamenti live dai campi da gioco, con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.