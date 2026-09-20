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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 5^ giornata

guida tv

Oggi, domenica 20 settembre, si scende in campo per la 5^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Juventus-Atalanta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

FIORENTINA-NAPOLI LIVE

 

La domenica della 5^ giornata di Serie A inizia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli. Alle 15.00 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa. Alle 18.00 scendono in campo Juventus e Atalanta, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.  Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti sono a cura degli inviati Giovanni Guardalà e Massimiliano Nebuloni. Chiude la giorata di campionato Milan-Lecce

Gli studi e i volti di Sky Sport

La domenica si apre con La Casa dello Sport a partire dalle 12, con Sara Benci, insieme ad Angelo Carotenuto e Riccardo Gentile. Alle 15 spazio a Leo Di Bello e Sunday Football, con Federico Zancan, Michele Padovano e Gianfranco Teotino. Durante i match, dalle 20.45, un nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica con gli aggiornamenti live dai campi da gioco, con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. 

Serie A, la programmazione di oggi

Domenica 20 ottobre

  • dalle 12.00: Casa dello Sport con Sara Benci, Angelo Carotenuto e Riccardo Gentile
  • ore 12.30: Fiorentina-Napoli su DAZN 1
  • ore 15.00: Frosinone-Como su DAZN 1
  • ore 15.00: Parma-Como su DAZN 2 
  • dalle 15.00: Sunday Football con Leo Di Bello, Federico Zancan, Michele Padovano e Gianfranco Teotino
  • alle 18.00: JUVENTUS-ATALANTA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Riccardo Montolivo. Inviati Giovanni Guardalà e Massimiliano Nebuloni
  • dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini
  • ore 20.45: Milan-Lecce su DAZN 1
  • dalle 20.45: Campo Aperto Domenica con Leo Di Bello, Luca Marchetti e Dario Massara

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