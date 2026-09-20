La partita Fiorentina-Napoli della 5^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 20 settembre alle ore 12.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Fiorentina e Napoli

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quatto sfide contro la Fiorentina in Serie A - con un punteggio aggregato di 10-3 - e nella sua storia nella competizione solo una volta ha battuto la Viola in cinque incontri di fila, tra il 1988 e il 1990. La Fiorentina ha subito almeno due reti in ciascuna delle ultime cinque sfide contro il Napoli in Serie A e non ha mai registrato una serie con almeno due gol al passivo più lunga contro i partenopei nella massima serie - cinque di fila anche tra il 1988 e il 1989. La Fiorentina ha vinto solo in una delle ultime 17 gare casalinghe contro il Napoli in Serie A (7N, 9P), il 29 aprile 2018 (3-0, tripletta di Giovanni Simeone); due delle ultime quattro sfide al Franchi tra queste due squadre in Serie A sono state disputate entro le prime cinque giornate, inclusa la più recente (successo azzurro per 3-1 nel 3° turno di campionato 25/26). La Fiorentina ha perso le ultime due gare casalinghe in Serie A (vs Frosinone e Torino) e non incassa tre sconfitte interne di fila dalle prime tre partite interne dello scorso campionato, contro Napoli, Como e Roma. Il Napoli ha perso l'ultima trasferta (2-3 vs Inter) e non incassa due sconfitte consecutive fuori casa in Serie A dallo scorso settembre-ottobre, quando il primo ko fu proprio al Giuseppe Meazza, ma contro il Milan (vs Torino la partita successiva).