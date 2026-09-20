Non è sfuggito a tanti, al termine del big match Roma-Inter, l’abbraccio tra Gian Piero Gasperini e il capitano interista Lautaro Martinez. Le telecamere hanno catturato un dialogo tra i due, spiegato poi in conferenza dallo stesso allenatore romanista: "Lautaro mi fa sempre gol, gli ho detto di smetterla (ride, ndr) ma li fa un po’ a tutti. È un grandissimo campione che tutti stimano indipendentemente dai dispiacere che dà agli avversari"

ROMA-INTER 2-2, HIGHLIGHTS