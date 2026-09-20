Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Gasperini, abbraccio con Lautaro dopo Roma-Inter: "Gli ho detto di smetterla di segnarmi"

video

Non è sfuggito a tanti, al termine del big match Roma-Inter, l’abbraccio tra Gian Piero Gasperini e il capitano interista Lautaro Martinez. Le telecamere hanno catturato un dialogo tra i due, spiegato poi in conferenza dallo stesso allenatore romanista: "Lautaro mi fa sempre gol, gli ho detto di smetterla (ride, ndr) ma li fa un po’ a tutti. È un grandissimo campione che tutti stimano indipendentemente dai dispiacere che dà agli avversari"

ROMA-INTER 2-2, HIGHLIGHTS

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, domenica 20 settembre, si scende in campo per la 5^ giornata di Serie A. Alle 18.00...

Dove vedere Fiorentina-Napoli

guida tv

La partita tra Fiorentina e Napoli della 5^ giornata di Serie A si gioca domenica 20 settembre...

Pisacane ha paragonato Romano a Strootman

Serie A

Parole al miele da Fabio Pisacane per Alessandro Romano, il centrocampista del Cagliari che è...

Addio a Sandro Mazzola: lunedì i funerali a Milano

le reazioni

È morto Sandro Mazzola, aveva 83 anni: leggenda dell'Inter e del calcio italiano, era il figlio...

Gattuso: "Non sarei qui senza questi casini"

Serie A

L'allenatore della Lazio commenta il successo, non semplice, di Venezia: "Interpretazione della...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE