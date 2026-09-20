Juventus-Atalanta, Sarri: "La trattenuta di Kalulu su Rowe? Bisogna abolire il Var"atalanta
L'allenatore dell'Atalanta ha commentato a Sky la sconfitta contro la Juve: "Stiamo migliorando sia dal punto di vista tecnico che tattico, ma ci manca ancora un po' di coraggio, entusiasmo e iniziativa". Polemico in conferenza sul possibile rigore su Rowe: "Preferisco la gestione del Var di quest'anno, ma quella trattenuta era plateale: se un fallo così non viene sanzionato è come andare a delinquere e nessuno dice nulla"
"Dal punto di vista tecnico e tattico la squadra è in crescita, sicuramente dobbiamo crescere ancora molto dal punto di vista del coraggio, dell'entusiasmo e dell'iniziativa. Ecco, è in questo che siamo un po' un po' indietro". Maurizio Sarri analizza così il ko dello Stadium contro la Juve, il terzo di fila per la sua Atalanta: "Siamo stati in partita fino al 2-0 — ha proseguito l'allenatore a Sky parlando del match di Torino —, loro ci anche fatto quel salvataggio sulla riga (di Kolo Muani sul colpo di testa di Kristensen sull'1-0, ndr). Dal raddoppio ci siamo disuniti, allungati e abbiamo dato una sensazione diversa rispetto alla prima ora abbondante di gioco, che era stata abbastanza equilibrata".
"Accendere ancora un po' di fuoco nell'anima"
Sarri ha proseguito: "Abbiamo giocato le prime tre partite giocando su bassi livelli, sia tattici, sia tecnici. Ora è due partite che che stiamo crescendo sotto tutti e due i punti di vista, probabilmente in questa squadra si deve accendere ancora un po' di fuoco nell'anima. Servono più personalità e più iniziative. Le dobbiamo tirar fuori".
"Trattenuta su Rowe? Mi sembrava palese"
Nella classica conferenza stampa post gara Sarri è poi tornato sull'episodio della trattenuta su Rowe. Succede intorno al 30', poco dopo il vantaggio bianconero: CDK imbuca in verticale per l'ex Bologna che va a terra dopo una trattenuta di Kalulu: "A questo punto bisogna si possa abolire il Var — ha detto l'allenatore dell'Atalanta —. Tra il Var chiamato spesso come l'anno scorso e quello chiamato come quest'anno, preferisco sinceramente quello attuale, ma se l'arbitro non viene richiamato per una trattenuta così plateale forse è il momento di abolirlo e di andare avanti con le sensazioni del campo e basta. Se un fallo così non viene sanzionato è come andare a delinquere e nessuno dice nulla. Poi la soglia dei contatti si può alzare o abbassare, ma qui mi sembrava tutto abbastanza palese".