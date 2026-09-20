L'allenatore dell'Atalanta ha commentato a Sky la sconfitta contro la Juve: "Stiamo migliorando sia dal punto di vista tecnico che tattico, ma ci manca ancora un po' di coraggio, entusiasmo e iniziativa". Polemico in conferenza sul possibile rigore su Rowe: "Preferisco la gestione del Var di quest'anno, ma quella trattenuta era plateale: se un fallo così non viene sanzionato è come andare a delinquere e nessuno dice nulla" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

"Dal punto di vista tecnico e tattico la squadra è in crescita, sicuramente dobbiamo crescere ancora molto dal punto di vista del coraggio, dell'entusiasmo e dell'iniziativa. Ecco, è in questo che siamo un po' un po' indietro". Maurizio Sarri analizza così il ko dello Stadium contro la Juve, il terzo di fila per la sua Atalanta: "Siamo stati in partita fino al 2-0 — ha proseguito l'allenatore a Sky parlando del match di Torino —, loro ci anche fatto quel salvataggio sulla riga (di Kolo Muani sul colpo di testa di Kristensen sull'1-0, ndr). Dal raddoppio ci siamo disuniti, allungati e abbiamo dato una sensazione diversa rispetto alla prima ora abbondante di gioco, che era stata abbastanza equilibrata".

"Accendere ancora un po' di fuoco nell'anima" Sarri ha proseguito: "Abbiamo giocato le prime tre partite giocando su bassi livelli, sia tattici, sia tecnici. Ora è due partite che che stiamo crescendo sotto tutti e due i punti di vista, probabilmente in questa squadra si deve accendere ancora un po' di fuoco nell'anima. Servono più personalità e più iniziative. Le dobbiamo tirar fuori".