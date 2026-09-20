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Ultras della curva Juve non rispettano il 1' di silenzio per Mazzola

juve-atalanta

Durante il minuto di raccoglimento per ricordare Sandro Mazzola all'Allianz Stadium, prima della gara tra Juventus e Atalanta, una parte dei tifosi presenti si è rifiutata di rispettare il silenzio, voltando le spalle al campo. Il resto dello stadio si è dissociato

Un gesto spregevole avvenuto prima di Juventus-Atalanta, segnalato per la gravità del comportamento e non per il numero (fortunatamente esiguo) di persone che se ne sono rese protagoniste: alcuni ultras della curva della Juventus infatti non hanno rispettato il minuto di raccoglimento per la morte di Sandro Mazzola, intonando cori e dando le spalle al campo, fortunatamente non seguiti dal resto dello stadio. Un gesto che riportiamo, senza immagini, per dovere di cronaca e che condanniamo fermamente, augurandoci che arrivino provvedimenti a carico di chi l’ha commesso.

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