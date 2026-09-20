L'allenatore della Juve a Sky dopo il 2-0: "Per un allenatore vedere tutta questa disponibilità da parte dei suoi giocatori non ha prezzo". Poi l'elogio a Kolo Muani: "Ha fatto una gran bella partita, peccato solo per quell'occasione davanti al portiere". Ora la pausa: "C'è la possibilità di recuperare un po' di forze e magari anche qualche calciatore" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

La Juve torna a vincere anche in campionato. Dopo la cinquina al Nec in Europa League, ecco il 2-0 sull'Atalanta dell'ex Sarri. Tutto nel giro di pochi giorni: "Queste vittorie nascono dalla grandissima disponibilità del gruppo, del loro mettersi a disposizione — ha spiegato Spalletti a Sky Sport nel post gara —. È una vittoria che parte dal cercare di mettere in pratica quello che gli chiedi, pur non scendendo in campo. Da giovedì sera (dopo la Coppa, ndr) non siamo praticamente più scesi in campo — ha spiegato l'allenatore —, e infatti alla vigilia abbiamo deciso di non fare allenamento. In sostanza siamo passati dalla partita del giovedì, con un po' di defaticante il venerdì, al giorno della partita. Se gli chiedi qualcosa di diverso loro cercano di farlo, per un allenatore questa disponibilità non ha prezzo".

"Il ko col Sassuolo ci aveva creato qualche dubbio" Sulla partita: "C'è stato un momento dove siamo stati costretti a difenderci, allora abbiamo dovuto cambiare qualcosa e, da lì, abbiamo ripreso una quadratura e giocato alla pari nel secondo tempo. Sicuramente possiamo fare dei passi avanti sull'inizio dell'azione e sulla costruzione — ha aggiunto Spalletti —. Siamo anche ripartiti spesso e avremmo potuto far più male all'Atalanta. Ma va bene così, anche perché il ko col Sassuolo ci aveva creato qualche dubbio…"