Nel VIDEO Francesco Cosatti fa il punto sulla giornata in casa Juve. 10 nazionali su 12 rientrati e hanno lavorato a parte, mentre da giovedì tutti in gruppo. Nico Gonzalez e Lucumi a disposizione da venerdì. C’erano preoccupazioni per le condizioni di Conceicao (arrivato tardi per problemi con i voli) e Alajbegovic, ma si sono allenati regolarmente. Per domenica a Cagliari si possono ipotizzare maglie da titolare per Zhegrova, fuori lista Europa League, McKennie e Kolo Muani, che non sono stati in Nazionale