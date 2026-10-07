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Juventus quasi al completo, 10 nazionali su 12 al lavoro: le news

Serie A

Nel VIDEO Francesco Cosatti fa il punto sulla giornata in casa Juve. 10 nazionali su 12 rientrati e hanno lavorato a parte, mentre da giovedì  tutti in gruppo. Nico Gonzalez e Lucumi a disposizione da venerdì. C’erano preoccupazioni per le condizioni di Conceicao (arrivato tardi per problemi con i voli) e Alajbegovic, ma si sono allenati regolarmente. Per domenica a Cagliari si possono ipotizzare maglie da titolare per Zhegrova, fuori lista Europa League, McKennie e Kolo Muani, che non sono stati in Nazionale

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