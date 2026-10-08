Alla ripresa dopo la lunga sosta per le Nazionali, Daniele De Rossi vuole trovare contro la Fiorentina sabato 10 ottobre una versione del suo Genoa migliore di quella protagonista di un avvio di campionato con il freno a mano tirato: un solo punto in cinque partite non possono rappresentare un bilancio soddisfacente: "E’ stata una sosta lunghissima. Però abbiamo avuto più tempo per lavorare. Moralmente vorresti rigiocare la prossima partita dopo tre giorni e non puoi, però paradossalmente ci ha aiutato, pur avendo perso alcuni elementi per infortunio, in termini di studio su noi stessi". De Rossi si dice sereno, nonostante la classifica poco felice: "Sono fiducioso perché ho visto una squadra che ha continuato a lavorare in maniera incredibile dal punto di vista dell'impegno fisico, dal punto di vista dell'attenzione, anche dal punto di vista dell'umore. So che non è proprio il massimo dirlo, ma c'era un buon umore che non va frainteso". L’avversario di sabato, la Fiorentina, promette di essere un ostacolo arduo: "Guardando le individualità e gli acquisti", sostiene De Rossi, "e anche la stabilità che hanno ottenuto nelle ultime partite è una squadra veramente spaventosa, molto forte, nuova, con tanti cambi. Sicuramente ha fatto delle partite non eccellenti ma non meritava di fare zero punti in tre partite. Però hanno ritrovato un po' di stabilità e forse anche di convinzione che poi li mette in condizione di poter esprimere il potenziale individuale, hanno giocatori fortissimi". Sugli infortunati durante la sosta, De Rossi non si scompone: “I primi numeri che abbiamo sono di quasi il doppio degli infortuni rispetto alla sosta dell'anno scorso. Ma questo vale per noi e vale per le squadre che giocheranno contro di noi, siamo tutti sulla stessa barca, e bisogna fare con quelli che abbiamo e cercare di recuperare al più presto quelli che abbiamo perso momentaneamente”.