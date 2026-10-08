Lorenzo Pellegrini su Como-Roma: "Bella partita ma non dirà chi è l'anti-Inter". VIDEOVIDEO
Il centrocampista della Roma ha parlato al Premio Colalucci, proiettandosi già alla sfida di domenica alle 12.30 contro il Como: "Difficile dire che chi vincerà tra Como e Roma sarà l’anti-Inter, il campionato è lungo ed è appena iniziato. La Roma si merita questa bella onda di entusiasmo"
Il recupero della condizione, il lavoro durante questa sosta ‘anomala’, l’entusiasmo attorno alla Roma e il match di sabato a Como. Lorenzo Pellegrini è tornato a parlare, lo ha fatto a margine del Premio Colalucci, e intanto ha fatto il punto su come sta: "Finalmente sono tornato a disposizione, questa sosta è stata perfetta perché ho avuto possibilità di allenarmi, spingere e provare. Sono molto contento e carico per questa ripartenza".
Pellegrini: “Roma merita quest'ondata di entusiasmo”
"I ragazzi sono stati eccezionali in queste prime cinque partite -ha proseguito Pellegrini, analizzando l’avvio di campionato giallorosso- Già dagli allenamenti vedevo che il livello è alto. Ci meritiamo questa bella ondata di entusiasmo". Quindi sulla prossima sfida contro il Como di Fabregas, in trasferta domenica alle 12.30: "Ricominciamo il campionato dopo una lunga sosta, è una novità anche per noi di non giocare per tre settimane, è difficile dover ripartire e avremo tanti impegni come l’infrasettimanale di Champions. È difficile dire che chi vincerà tra Roma e Como sarà l’anti-inter, il campionato è lungo ed è appena iniziato. Sicuramente sarà una bella partita".