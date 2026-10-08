Il centrocampista della Roma ha parlato al Premio Colalucci, proiettandosi già alla sfida di domenica alle 12.30 contro il Como: "Difficile dire che chi vincerà tra Como e Roma sarà l’anti-Inter, il campionato è lungo ed è appena iniziato. La Roma si merita questa bella onda di entusiasmo"

Il recupero della condizione, il lavoro durante questa sosta ‘anomala’, l’entusiasmo attorno alla Roma e il match di sabato a Como. Lorenzo Pellegrini è tornato a parlare, lo ha fatto a margine del Premio Colalucci, e intanto ha fatto il punto su come sta: "Finalmente sono tornato a disposizione, questa sosta è stata perfetta perché ho avuto possibilità di allenarmi, spingere e provare. Sono molto contento e carico per questa ripartenza".