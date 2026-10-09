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Roma, da Dybala a Cristante: rientri e indisponibili per la sfida con il Como

da trigoria

Torna la Serie A con una delle partite più attese: Como-Roma domenica alle 12.30. Gasperini si presenta con 3 punti in più in classifica e numeri migliori in attacco, soprattutto grazie alla coppia da sogno formata da Malen e Dybala: 6 gol l’olandese, 4 assist l’argentino. Unico indisponibile Cristante, che sarà sostituito da De Roon, fedelissimo di Gasp alla prima da titolare in maglia Roma. Domani la conferenza dell’allenatore giallorosso è fissata per le 13.30

SERIE A – LA PRESENTAZIONE DELLA 6^ GIORNATA 

A Trigoria allenamento sotto la pioggia per la Roma stamattina, predisposto da Gasperini allo stesso orario della partita di domenica. Nononostante abbiano preso parte alla sessione di oggi, contro il Como dovrebbero essere tenuti a riposo gli argentini, Balerdi, Soulè e Castro, tornati per ultimi dagli impegni con la nazionale. Le loro condizioni non sono brillanti, considerando il lungo tragitto e il fuso orario da smaltire. Ecco perché Ndicka dovrebbe essere preferito a Balerdi e Rodrigo Mora è in vantaggio su Soulé. Scelte da fare anche in vista dell'impegno di Champions League in casa contro il Real Madrid, in programma mercoledì 14 ottobre alle 21.00 su Sky Sport, con il super atteso ritorno di Mourinho all'Olimpico. 

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