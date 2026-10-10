Chivu dopo Inter-Parma: "Felice dell'energia vista, era un'incognita dopo la sosta"inter
L'allenatore nerazzurro ha parlato dopo la vittoria sul Parma: "Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, ci siamo adattati subito all'avversario - è stato il suo commento -. La caratteristica principale di Esposito è la sua generosità. Calhanoglu? Non ho visto il ghiaccio, ma sta bene. Spence..."
INTER-PARMA 3-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE
Sucic, Calhanoglu, Thuram. Un gol a testa e l'Inter si riaffaccia al campionato dopo la sosta con un bel tris al 'nuovo' Parma di Gilardino che, in attesa di Roma e Lazio, vale il comando solitario della classifica. Tre gol e tre punti commentati così da Cristian Chivu nel post-partita: "Oggi era un'incognita dopo tre settimane di sosta, cosa mai capitata, non sapevamo come si sarebbero comportati - ha detto l'allenatore nerazzurro -. Però in queste settimane i ragazzi si sono comportati bene, hanno avuto tanta voglia, in più i giocatori andati in nazionale hanno dato il loro apporto alla causa. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, ci siamo adattati subito all'avversario nonostante non avessimo tante informazioni, sono contento di aver messo giocatori che erano indietro nel minutaggio e di aver fatto riposare chi aveva dato tanto con le nazionali. Esposito? La sua caratteristica principale è che è generoso, l'egosimo non fa parte del suo vocabolario. Lavora per la squadra, oggi mi ha impressionato anche per le riaggressioni, perché ha reagito con l'atteggiamento di andare subito a riconquistare la palla. Lo fa e lo farà nel futuro, ha margini di miglioramento, si mette a disposizione del gruppo e il gruppo lo riconosce come uno che darà una mano importante, come fatto finora".
"Calhanoglu sta bene. Spence? Non si può pretendere troppo ora"
"Carlos Augusto non è solo in questo campionato, anche l'anno scorso e negli anni passati ha fatto bene sia da quinto che da terzo - ha aggiunto -. Ha caratteristiche importanti per la sua forza fisica, per l'energia che mette nei duelli e per le sovrapposizioni. Ha un tiro da lontano impressionante con entrambi i piedi, siamo contenti di averlo con noi, è un giocatore che capisce le sue caratteristiche e le mette a disposizione del gruppo. Il ruolo tattico di Dimarco dipende sembre in base all'atteggiamento dell'avversario, a volte se ci vengono a prendere a uomo gli si da la libertà di andare a portare via la sua marcatura, a volte lo fa un po' presto per andare alla ricerca del giro sotto la punta, però si diverte così: arriva in area, chiude i cross ed è bravo anche lui nelle riaggressioni, è uno dei migliori nel capire l'importanza dello scatto verso il portatore di palla". E ancora sui singoli: "Calhanoglu ha fatto una gran partita, non ho visto il ghiaccio dopo il cambio ma sta bene: abbiamo bisogno di tutti per questo tour de force. Godiamoci i primi minuti di Spence, non si può pretendere troppo per non mandarlo fuori giri. Speriamo che giocando e allenandosi tutti i giorni possa migliorare la condizione, oggi San Siro gli ha offerto una botta di adrenalina".