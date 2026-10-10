L'allenatore nerazzurro ha parlato dopo la vittoria sul Parma: "Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, ci siamo adattati subito all'avversario - è stato il suo commento -. La caratteristica principale di Esposito è la sua generosità. Calhanoglu? Non ho visto il ghiaccio, ma sta bene. Spence..."

Sucic, Calhanoglu, Thuram. Un gol a testa e l'Inter si riaffaccia al campionato dopo la sosta con un bel tris al 'nuovo' Parma di Gilardino che, in attesa di Roma e Lazio, vale il comando solitario della classifica. Tre gol e tre punti commentati così da Cristian Chivu nel post-partita: "Oggi era un'incognita dopo tre settimane di sosta, cosa mai capitata, non sapevamo come si sarebbero comportati - ha detto l'allenatore nerazzurro -. Però in queste settimane i ragazzi si sono comportati bene, hanno avuto tanta voglia, in più i giocatori andati in nazionale hanno dato il loro apporto alla causa. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, ci siamo adattati subito all'avversario nonostante non avessimo tante informazioni, sono contento di aver messo giocatori che erano indietro nel minutaggio e di aver fatto riposare chi aveva dato tanto con le nazionali. Esposito? La sua caratteristica principale è che è generoso, l'egosimo non fa parte del suo vocabolario. Lavora per la squadra, oggi mi ha impressionato anche per le riaggressioni, perché ha reagito con l'atteggiamento di andare subito a riconquistare la palla. Lo fa e lo farà nel futuro, ha margini di miglioramento, si mette a disposizione del gruppo e il gruppo lo riconosce come uno che darà una mano importante, come fatto finora".