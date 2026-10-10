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Napoli-Frosinone, Allegri: "De Bruyne? Da play si allungherebbe la carriera"

Serie A

L'allenatore del Napoli commenta le tante note positive che ha portato con sé la vittoria sul Frosinone: "Mi è piaciuta l'aggressività della squadra anche se a volte non chiudiamo l'azione. Biadashile non si discute, gli errori fanno parte del gioco e De Bruyne è straordinario". Bene anche Di Lorenzo: "E' bravo nella riconquista e nel dare palla e andare". Sul rigore di Hojlund: "Mi ha detto che è stato Kevin a dargli la palla"

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Non solo una vittoria netta nel risultato e una classifica migliorata, Massimiliano Allegri può trovare diverse note positive nella serata del Maradona, intanto a cominciare dalla prova di Badiashile, criticato specialmente nel match di Milano con l'Inter: "Non si possono giudicare i giocatori su un errore. Nel calcio sbagliamo tutti e a volte capita che l'errore ti costano la partita - dice - A Milano potrei aver sbagliato io, magari era meglio metterne uno senza spostare gli altri. Un giocatore va valutato per quello che è e per quello che fa durante la stagione. Il giocatore non è in discussione". Rispetto, invece, all'atteggiamento della squadra: "La cosa che è andata bene è stata la voglia e l'aggressività che abbiamo avuto all'inizio, nella parte tecnica abbiamo avuto 6 o 7 occasioni in cui non abbiamo tirato in porta e se con il Frosinone non chiudi l'azione loro ti saltano addosso. Nel secondo tempo abbiamo fatto una gara un po' più difensiva perché avevamo speso molto, abbiamo avuto 3 o 4 palle per segnare e non si può sbagliare l'ultima scelta, un gol andava fatto".

"De Bruyne straordinario, è stato fermo e ora sta migliorando la condizione"

Sembra che le gare giocate in nazionale abbiano giovato particolarmete a De Bruyne: "Kevin a Milano quando entrato ha fatto bene, che poi in Nazionale vince e fa gol e viene giudicato in maniera positiva, ma è un giocatore straordinario, se si mette a giocare da play la carriera la allunga ma lui vuole divertirsi davanti - spiega ancora - Poi lui è stato fermo tanto per il problema che ha avuto, così come Neres o Anguissa lo scorso anno. Dobbiamo migliorare la condizione di questi giocatori che sono stati fermi, la cosa importante è che quando ci mancano un po' di forze dobbiamo essere più solidi vicino all'area e avere più impatto". Altra prova positiva quella di Di Lorenzo: "E' stato molto bravo, lui è bravo nella ricoonquista e nel dare la palla e andare". In occasione del rigore sbagliato da Hojlund: "Hojlund mi ha detto che è stato De Bruyne a dargli la palla sul rigore e io gli ho detto che gliela deve ridare".

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