L'allenatore del Napoli commenta le tante note positive che ha portato con sé la vittoria sul Frosinone: "Mi è piaciuta l'aggressività della squadra anche se a volte non chiudiamo l'azione. Biadashile non si discute, gli errori fanno parte del gioco e De Bruyne è straordinario". Bene anche Di Lorenzo: "E' bravo nella riconquista e nel dare palla e andare". Sul rigore di Hojlund: "Mi ha detto che è stato Kevin a dargli la palla"

Non solo una vittoria netta nel risultato e una classifica migliorata, Massimiliano Allegri può trovare diverse note positive nella serata del Maradona, intanto a cominciare dalla prova di Badiashile, criticato specialmente nel match di Milano con l'Inter: "Non si possono giudicare i giocatori su un errore. Nel calcio sbagliamo tutti e a volte capita che l'errore ti costano la partita - dice - A Milano potrei aver sbagliato io, magari era meglio metterne uno senza spostare gli altri. Un giocatore va valutato per quello che è e per quello che fa durante la stagione. Il giocatore non è in discussione". Rispetto, invece, all'atteggiamento della squadra: "La cosa che è andata bene è stata la voglia e l'aggressività che abbiamo avuto all'inizio, nella parte tecnica abbiamo avuto 6 o 7 occasioni in cui non abbiamo tirato in porta e se con il Frosinone non chiudi l'azione loro ti saltano addosso. Nel secondo tempo abbiamo fatto una gara un po' più difensiva perché avevamo speso molto, abbiamo avuto 3 o 4 palle per segnare e non si può sbagliare l'ultima scelta, un gol andava fatto".