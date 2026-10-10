Allo Sky Sport Tech è stato analizzato l'episodio che ha portato alla ripetizione del rigore sbagliato da Hojlund. Il Var, ha richiamato Feliciani per il posizionamento irregolare del portiere che, al momento del tiro, non aveva almeno un piede a contatto o in proiezione sulla linea di porta. Sul secondo tentativo si è poi presentato De Bruyne che non ha sbagliato. Guarda il VIDEO con l'analisi qui sopra

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