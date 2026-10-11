La partita tra Como e Roma della 6^ giornata di Serie A si gioca domenica 11 ottobre alle ore 12.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Como-Roma della 6^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 11 ottobre alle ore 12.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Roma

Nessun pareggio nelle ultime 10 sfide tra Como e Roma in Serie A: sette vittorie giallorosse e tre successi del Como; l'ultimo segno "X" tra le due formazioni nel torneo risale allo 0-0 del 18 gennaio 1987 (Mondonico era il tecnico dei lombardi mentre Eriksson guidava i capitolini). Il Como ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe contro la Roma in Serie A, segnando in ognuno dei tre match due gol; gli stessi successi ottenuti dai lariani nelle prime 11 gare al Sinigaglia contro i giallorossi nel massimo campionato (3V, 4N, 4P), realizzando solo quattro reti. Dopo una serie di nove match senza sconfitta in campionato (7V, 2N), il Como ha perso la gara più recente (0-2 contro il Frosinone); i lariani potrebbero registrare due sconfitte di fila nel torneo per la prima volta dallo scorso aprile (contro Inter e Sassuolo) mentre potrebbero rimanere a secco di gol in due sfide consecutive per la prima volta dal dicembre 2025 (la seconda gara in quel caso fu proprio contro la Roma, match perso per 0-1 all'Olimpico). Il Como ha vinto le ultime tre partite al Sinigaglia tra tutte le competizioni e con Cesc Fàbregas allenatore, i lariani non sono ancora mai riusciti ad ottenere quattro successi casalinghi in gare ufficiali (tre anche tra aprile e maggio 2025). La Roma ha guadagnato almeno 13 punti nelle prime cinque partite stagionali di Serie A solo per la quinta volta (considerando da sempre tre punti a vittoria): dopo il 2014/15 (15), 2013/14 (15), 1994/95 (13) e 1952/53 (13). In caso di successo in questo match i giallorossi otterranno almeno 16 punti dopo sei match solo per la terza volta nel massimo campionato, dopo il 2013/14 (18) e il 1952/53 (16).

La Roma ha vinto tutte le ultime cinque trasferte di campionato e solo una volta ha registrato almeno sei successi fuori casa di fila nella sua storia in Serie A: ben 12 tra febbraio e novembre 2017. Gasperini (299 fin qui) potrebbe diventare solo il 5^ allenatore a vincere almeno 300 partite nella storia della Serie A, dopo Trapattoni (352), Allegri (324), Spalletti (306) e Nereo Rocco (302).