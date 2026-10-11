Nel video il commento al 3-0 dell’Inter al Parma in uno degli anticipi della 6^ giornata di Serie A. Condò: "Questa partita è la risposta alla domanda di Chivu sul perché si parla solo di anti-Inter e non di ‘anti-altre’. Semplicemente perché l’Inter è la più forte…". Borghi: "Completata la metamorfosi dalla’Inter di Inzaghi a quella di Chivu: più diretta, verticale, con una riaggressione estenuante per gli avversari"

INTER-PARMA 3-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE