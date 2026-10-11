Dopo le parole dell’allenatore del Como Cesc Fabregas: "Kean ha preso un colpo importante nella partita contro il Belgio, la comunicazione tra la Federazione e il club dovrebbe migliorare, visto che poi ha giocato un'altra partita da infortunato", il medico della nazionale Angelo De Carli ha replicato. "Per monitorare le condizioni dei calciatori convocati, lo staff tiene costantemente aggiornati i medici dei club, con i quali ha frequenti contatti prima, durante e dopo il ritiro" COSA AVEVA DETTO FABREGAS

Prima della sfida di alta classifica con la Roma, l'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato di Moise Kean: "Ne avrà per una settimana o dieci giorni, ha preso un colpo nella prima partita che ha giocato contro il Belgio. La comunicazione tra Federazione e club dovrebbe migliorare, visto che poi ha giocato da infortunato un'altra partita per 90 minuti come ha evidenziato la risonanza che ha fatto ieri. Adesso deve lavorare a parte". Nel pomeriggio è arrivata la replica del medico della nazionale italiana Angelo De Carli che ha spiegato come lo staff azzurro tenga "costantemente aggiornati" i colleghi dei club. "Per monitorare le condizioni dei calciatori convocati – ha aggiunto - lo staff medico della Nazionale tiene costantemente aggiornati i medici dei Club, con i quali ha frequenti contatti prima, durante e dopo il ritiro. E così è stato fatto anche durante l'ultima finestra internazionale a cavallo tra il mese di settembre e quello di ottobre".





