Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Lazio-Monza, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita tra Lazio e Monza della 6^ giornata di Serie A si gioca domenica 11 ottobre alle ore 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Dove vedere Lazio-Monza in tv

La partita Lazio-Monza della 6^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 11 ottobre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

I numeri di Lazio e Monza

La Lazio è imbattuta in sei sfide contro il Monza in Serie A (4V, 2N), in cui ha segnato ben 12 reti (esattamente due di media a match), subendone solo quattro. Tra le squadre contro cui i brianzoli non hanno mai vinto nel massimo campionato, solo contro il Lecce (sette) hanno disputato più partite che con i biancocelesti; a quota sei anche Atalanta, Roma e Torino. Il Monza solo tre volte ha subito cinque gol in un match di Serie A, la più recente delle quali risale proprio a una sfida con la Lazio, datata 9 febbraio 2025 (1-5 all'Olimpico)La Lazio (4V, 1N) ha guadagnato 13 punti dopo cinque gare stagionali per la prima volta in Serie A (considerando tre punti a vittoria da sempre). Per quanto riguarda le vittorie, i biancocelesti potrebbero registrare un nuovo record, ovvero ottenere cinque successi nelle prime sei gare per la prima volta nella loro storia nel massimo campionato. Il Monza ha vinto il match di campionato più recente (2-1 contro il Sassuolo) e l'ultima volta che ha ottenuto due successi consecutivi in Serie A risale al marzo 2024 (contro Genoa e Cagliari). Il Monza ha subito gol in 34 delle ultime 35 partite di Serie A (72 concessi nel periodo, 2.1 di media), incluse le 18 più recenti (già striscia negativa record per i brianzoli); l'ultimo clean sheet dei biancorossi nel torneo risale al 16 febbraio 2025 (0-0 contro il Lecce). La Lazio - seconda miglior difesa di questo campionato (tre gol subiti, al pari della Roma e dietro solo al Cagliari con due reti concesse) - ha registrato tre clean sheet in questo avvio di Serie A e potrebbe tenere la porta inviolata in almeno quattro delle prime sei gare stagionali nel torneo per la prima volta dal 2006/07 (quattro).

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, domenica 11 ottobre, si scende in campo per la 6^ giornata di Serie A. Alle 18.00...

Dove vedere Como-Roma

guida tv

La partita tra Como e Roma della 6^ giornata di Serie A si gioca domenica 11 ottobre alle ore...

Medico Italia replica a Cesc: "Informiamo i club"

NAZIONALE

Dopo le parole dell’allenatore del Como Cesc Fabregas: "Kean ha preso un colpo importante nella...

Hojlund sbaglia ma il rigore si ripete. Il motivo

sky sport tech

Allo Sky Sport Tech è stato analizzato l'episodio che ha portato alla ripetizione del rigore...

Allegri: "KDB? Da play allungherebbe la carriera"

Serie A

L'allenatore del Napoli commenta le tante note positive che ha portato con sé la vittoria sul...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE