La partita Lazio-Monza della 6^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 11 ottobre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lazio e Monza

La Lazio è imbattuta in sei sfide contro il Monza in Serie A (4V, 2N), in cui ha segnato ben 12 reti (esattamente due di media a match), subendone solo quattro. Tra le squadre contro cui i brianzoli non hanno mai vinto nel massimo campionato, solo contro il Lecce (sette) hanno disputato più partite che con i biancocelesti; a quota sei anche Atalanta, Roma e Torino. Il Monza solo tre volte ha subito cinque gol in un match di Serie A, la più recente delle quali risale proprio a una sfida con la Lazio, datata 9 febbraio 2025 (1-5 all'Olimpico). La Lazio (4V, 1N) ha guadagnato 13 punti dopo cinque gare stagionali per la prima volta in Serie A (considerando tre punti a vittoria da sempre). Per quanto riguarda le vittorie, i biancocelesti potrebbero registrare un nuovo record, ovvero ottenere cinque successi nelle prime sei gare per la prima volta nella loro storia nel massimo campionato. Il Monza ha vinto il match di campionato più recente (2-1 contro il Sassuolo) e l'ultima volta che ha ottenuto due successi consecutivi in Serie A risale al marzo 2024 (contro Genoa e Cagliari). Il Monza ha subito gol in 34 delle ultime 35 partite di Serie A (72 concessi nel periodo, 2.1 di media), incluse le 18 più recenti (già striscia negativa record per i brianzoli); l'ultimo clean sheet dei biancorossi nel torneo risale al 16 febbraio 2025 (0-0 contro il Lecce). La Lazio - seconda miglior difesa di questo campionato (tre gol subiti, al pari della Roma e dietro solo al Cagliari con due reti concesse) - ha registrato tre clean sheet in questo avvio di Serie A e potrebbe tenere la porta inviolata in almeno quattro delle prime sei gare stagionali nel torneo per la prima volta dal 2006/07 (quattro).