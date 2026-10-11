La partita tra Lecce e Bologna della 6^ giornata di Serie A si gioca domenica 11 ottobre alle ore 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky

La partita Lecce-Bologna della 6^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 11 ottobre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 2 (canale 215) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lecce e Bologna

Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 21 sfide di Serie A contro il Bologna (8N, 12P): 2-0 il 18 settembre 2011 (reti di Guillermo Giacomazzi e Carlos Grossmüller), con Di Francesco in panchina. Il Bologna è imbattuto da 11 gare di Serie A contro il Lecce (7V, 4N): è la serie senza sconfitte attualmente più lunga per i rossoblù considerando le avversarie attualmente nella competizione. Lecce e Bologna hanno pareggiato tutte le ultime tre sfide di Serie A allo Stadio Via del Mare; i pugliesi non hanno mai terminato in parità quattro incontri interni consecutivi contro una singola avversaria nella competizione. Il Bologna ha raccolto solo due punti finora in questo campionato (2N, 3P) e, considerando tre punti a vittoria da sempre, non ha mai ottenuto meno di tre punti dopo le prime sei gare giocate in una stagione di Serie A.

Dopo il ko nel primo incontro interno di questo campionato contro la Roma (0-4), il Lecce ha vinto il successivo contro il Monza (3-2). Il Lecce è la squadra attualmente in Serie A che aspetta il pareggio da più incontri consecutivi: nove, parziale in cui la formazione pugliese ha raccolto cinque successi e quattro sconfitte (tre delle quali nel torneo in corso). Il Bologna ha guadagnato cinque punti in meno rispetto allo scorso campionato dopo lo stesso numero di giornate (2 vs 7), nessuna squadra ha una differenza peggiore (-5 anche per il Napoli); dall'altra parte, il Lecce ne ha ottenuti quattro in più, solo Lazio (+7) e Cagliari (+5) hanno fatto meglio da questo punto di vista.