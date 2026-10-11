Sassuolo-Milan, Amorim: "Persi due punti, non possiamo essere soddisfatti"milan
Il Milan perde l'occasione di agganciare in classifica la Roma e l'allenatore rossonero commenta con amarezza: "Non possiamo essere soddisfatti dopo aver perso due punti così. Meritavamo il vantaggio, ma dopo il gol bisogna continuare a spingere: è una questione di mentalità". Sull'infortunio di Gabbia: "Fondamentale per il nostro gruppo, che giochi o meno"
Un 1-1 con qualche rimpianto per il Milan di Amorim, soprattutto alla luce del vantaggio trovato con Rabiot (anche meritato, dopo le occasioni create sul finire del primo tempo) e della possibilità sfumata di agganciare la Roma fermata dal Como. I rossoneri restano così a -2 dalla squadra di Gasperini, mentre Inter e Lazio in vetta allungano, ora a +4. “Quando non vinciamo, non siamo mai soddisfatti”, commenta Amorim a Sky nel post partita. “Abbiamo controllato una parte della partita, reagito bene a tante loro transizioni e meritavamo il vantaggio, ma dopo dovevamo controllare meglio la loro reazione. Non possiamo subire gol da calcio d’angolo. È chiaro che non possiamo essere soddisfatti quando perdiamo due punti così”.
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"Difesa a 4 per spingere di più con i centrocampisti"
L’analisi dell’allenatore prosegue poi dal punto di vista tattico spiegando anche il passaggio alla difesa a 4: “Dovevamo continuare a fare le cose che stavamo facendo fino al gol e poi fare più possesso, e non mettere la partita sulle transizioni. È una questione di mentalità: fare gol e poi continuare a spingere, perché è chiaro che l’avversario vuole provare a reagire. Difesa a 3 o a 4, alla fine sono gli stessi giocatori… Con i 4 difensori sei più aperto in fase di costruzione e i centrocampisti possono spingersi di più in avanti, e sta ai centrali di difesa cercare di impostare di più: è quello che volevamo oggi e per questo abbiamo provato con i quattro difensori. Ora stiamo lavorando sulla costruzione e forse si vede in qualche fase della partita: dobbiamo però ancora lavorare meglio sulle combinazioni nell’ultimo terzo di campo, sarà uno degli ultimi step per cercare di essere più pericolosi davanti alla porta”. Infine, sull’infortunio di Gabbia, uscito in lacrime dopo pochi minuti della sua prima gara da titolare: “Non so ancora la tipologia, la gravità e i tempi di recupero, ma è chiaro che Gabbia è un giocatore fondamentale per questo gruppo, indipendentemente dal fatto che parta titolare o no. È un infortunio che fa male, ho sentito anch’io il dolore che stava sentendo e c’è tanta tristezza da parte mia”.