"Difesa a 4 per spingere di più con i centrocampisti"

L’analisi dell’allenatore prosegue poi dal punto di vista tattico spiegando anche il passaggio alla difesa a 4: “Dovevamo continuare a fare le cose che stavamo facendo fino al gol e poi fare più possesso, e non mettere la partita sulle transizioni. È una questione di mentalità: fare gol e poi continuare a spingere, perché è chiaro che l’avversario vuole provare a reagire. Difesa a 3 o a 4, alla fine sono gli stessi giocatori… Con i 4 difensori sei più aperto in fase di costruzione e i centrocampisti possono spingersi di più in avanti, e sta ai centrali di difesa cercare di impostare di più: è quello che volevamo oggi e per questo abbiamo provato con i quattro difensori. Ora stiamo lavorando sulla costruzione e forse si vede in qualche fase della partita: dobbiamo però ancora lavorare meglio sulle combinazioni nell’ultimo terzo di campo, sarà uno degli ultimi step per cercare di essere più pericolosi davanti alla porta”. Infine, sull’infortunio di Gabbia, uscito in lacrime dopo pochi minuti della sua prima gara da titolare: “Non so ancora la tipologia, la gravità e i tempi di recupero, ma è chiaro che Gabbia è un giocatore fondamentale per questo gruppo, indipendentemente dal fatto che parta titolare o no. È un infortunio che fa male, ho sentito anch’io il dolore che stava sentendo e c’è tanta tristezza da parte mia”.