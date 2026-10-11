Dove vedere Sassuolo-Milan

La sfida della 6^ giornata tra Sassuolo e Milan si gioca oggi, domenica 11 ottobre alle 18. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La partita tra Sassuolo e Milan, valida per la 6^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 11 ottobre alle 18 , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo. Inviati Marco Nosotti e Peppe Di Stefano. . Dalle 15 spazio a Sky Sunday Football , con Leo Di Bello , Maurizio Compagnoni , Massimo Caputi e Riccardo Montolivo in collegamento da Reggio Emilia. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica , con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti e Dario Massara . Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club , con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi , Luca Marchegiani , Paolo Di Canio e Stefano De Grandis .

I numeri di Sassuolo e Milan

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sette delle ultime nove sfide di Serie A contro il Milan (4V, 3N), tra cui le tre più recenti (1V, 2N); la sua serie più lunga senza sconfitte contro questa avversaria nella competizione. Il Milan ha perso l'ultima trasferta di Serie A contro il Sassuolo, dopo una serie di imbattibilità di otto incontri (6V, 2N); l'ultima volta che i rossoneri sono stati sconfitti in due gare esterne di fila contro i neroverdi nella competizione risale al 2016 (tre in quell'occasione). Il Sassuolo ha trovato un solo successo nelle ultime 10 gare contro il Milan nel corso dei gironi d'andata di Serie A (3N, 6P): 3-1 il 28 novembre 2021 (successo in rimonta con le reti di Gianluca Scamacca e Domenico Berardi, intervallate da un autogol di Simon Kjaer).

Dopo tre vittorie e due pareggi, il Milan può rimanere imbattuto in ciascuna delle prime sei gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 2022/23; tuttavia, i rossoneri possono anche trovare tre pareggi nelle prime sei giornate per la prima volta dal 2018/19. Il Sassuolo ha vinto otto delle ultime 11 gare casalinghe di Serie A (3P). Il Sassuolo è, insieme al Monza, una delle due squadre che hanno sia segnato che subito almeno un gol in ciascuna gara di questa Serie A; le uniche occasioni in cui i neroverdi hanno trovato la rete in ciascuna delle prime sei partite stagionali nel massimo campionato sono state nel 2015/16, nel 2018/19 e nel 2020/21.