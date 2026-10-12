L'epilogo definitivo sulla stagione 2025/26 dell'Inter lo pone il bilancio e anche questo rappresenta un altro successo. È stato approvato oggi dall'Assemblea degli Azionisti del club nerazzurro, dove si evidenzia un utile di 22,7 milioni (il secondo di fila in positivo) e il secondo miglior risultato di sempre in termine di ricavi: 518 milioni , di poco leggermente inferiore ai 567 milioni dell'anno scorso, annata da record in virtù di quelli ottenuti grazie al raggiungimento della finale di Champions e la partecipazione al Mondiale per Club. "Il bilancio si chiude nuovamente in positivo, con un utile netto di €22,7 milioni, raggiunto grazie al consolidamento del fatturato, derivante dall’aumento di ricavi commerciali e da match day, e ad una riduzione dei costi della produzione di circa €20 milioni, pari al 4% - si legge nel comunicato ufficiale -. L’andamento dell’anno fiscale ha permesso di riportare in territorio positivo il patrimonio netto del Gruppo per €10,4 milioni, da una posizione negativa di €12 milioni alla chiusura del bilancio 2024/25 . Nel corso dell’anno fiscale in oggetto si è concretizzata una riduzione degli oneri finanziari del 50% circa, pari a €19 milioni, da attribuire all’operazione di rifinanziamento conclusa al termine dello scorso anno. Il nuovo finanziamento si caratterizza per un costo del capitale più contenuto rispetto al precedente. Si segnala inoltre che il Club ha avviato un consistente piano di investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture dell’Inter Training Center di Appiano Gentile e del Konami Women & Talent Center di Interello".

Marotta: "Vissuta una stagione di consolidamento finanziario"

“Nel corso di una stagione che ci ha visti conquistare il nostro terzo Double domestico, fuori dal campo il club ha vissuto una stagione di consolidamento dal punto di vista finanziario - ha detto il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta -. Il lavoro di risanamento ha subito un’ulteriore accelerazione con l’arrivo della nuova proprietà di Oaktree. Il bilancio sottoposto alla vostra approvazione, infatti, conferma il significativo rafforzamento della posizione economica e patrimoniale del club. I ricavi superano nuovamente i 500 milioni di euro, l’esercizio si chiude con un utile netto, gli oneri finanziari sono inferiori al bilancio precedente e il capitale, dopo molto tempo, è tornato in attivo. L’impegno verso l’equilibrio tra sostenibilità e competitività sportiva non si fermerà nella convinzione di essere sulla buona strada. Presto condivideremo con tutti voi il meraviglioso frutto del lavoro di progettazione per il nuovo stadio di Milano, per quella che sarà una nuova icona urbana, un rinnovato polo a vocazione sportiva, vivo e aperto alla cittadinanza. Questo impianto di proprietà rappresenterà, inoltre, anche una piattaforma strategica che permetterà all’Inter di incrementare i ricavi e chiudere il gap con i top club europei”.