Inviati Paolo Aghemo e Marina Presello. Appuntamento con L’Originale dalle 20 e dalle 22.45 . Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio (in collegamento da Villareal) e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Giancarlo Marocchi e Gianfranco Teotino.

I numeri di Torino e Udinese

L'Udinese ha vinto le ultime due gare di Serie A contro il Torino, dopo una serie di sei sfide consecutive senza vittorie contro questa avversaria (2N, 4P); l'ultima volta che i friulani hanno registrato più successi consecutivi contro il Torino risale al 2008 (sei in quell'occasione). Il Torino è rimasto imbattuto in ben otto delle ultime 10 sfide casalinghe contro l'Udinese in Serie A (6V, 2N), mantenendo la porta inviolata in cinque di questi incontri. Il Torino ha subito gol in tutte le ultime 10 partite di Serie A, cinque delle quali nel torneo in corso. Dopo essere rimasta imbattuta nelle prime due gare di questo campionato (1V, 1N), l'Udinese ha perso le tre successive sfide (contro Lazio, Inter e Cagliari). Il Torino ha perso le prime due gare interne di questo campionato, dopo che aveva chiuso il precedente rimanendo imbattutto in tutte le ultime sei (4V, 2N); i granata hanno perso tutte le prime tre partite casalinghe stagionali solo una volta in Serie A, nel 2020/21. Le trasferte dell'Udinese hanno visto 13 gol finora in questa Serie A (sei reti fatte e sette subite), più di ogni altra squadra fuori casa.