Ufficiale la squalifica per un turno di Donyell Malen dopo il rosso ricevuto in Como-Roma: l'attaccante olandese salterà la partita contro il Genoa, in programma 17 ottobre alle 20:45 su Sky Sport e in streaming su NOW. Ci sarà, invece, per il big match Napoli-Roma del prossimo 24 ottobre

Donnyel Malen è stato squalificato per una giornata dopo il cartellino rosso rimediato contro il Como per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco. L'attaccante della Roma salterà quindi la prossima partita di campionato contro il Genoa e tornerà regolarmente a disposizione di Gian Piero Gasperini per il successivo big match contro il Napoli. L'olandese era stato espulso al 53' della sfida giocata al per un intervento in scivolata su Kaiki. L'arbitro Michael Fabbri aveva estratto direttamente il cartellino rosso.