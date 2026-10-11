Malen, espulso in Como-Roma: cosa rischia per il rosso diretto. FOTO
Di seguito la ricostruzione dell’espulsione di Malen per rosso diretto al 53’ di Como-Roma: l'olandese tenta un recupero palla in scivolata, ma entra in modo pericoloso su Kaiki. L'arbitro Fabbri, che si trovava vicino all'azione, estrae subito il cartellino. Nonostante Malen abbia toccato il pallone col piede di richiamo, la dinamica pericolosa dell'intervento (piede alto e a martello) ha spinto la sala VAR a non richiamare il direttore di gara al monitor, confermando la decisione del campo
- Trattandosi di un rosso diretto per grave fallo di gioco, Malen riceverà una giornata di squalifica
- Avrebbe rischiato due giornate in caso di condotta violenta, che si configura però quando non c'è possibilità di contendere il pallone all'avversario
- L'attaccante salterà dunque la sfida casalinga Roma-Genoa (in programma sabato 17 ottobre)
- In conferenza stampa, Gasperini ha commentato così l'espulsione: "All'inizio c’è un fallo ripetuto su di lui. Dire che lui faccia del gioco violento è difficile da sostenere, ha avuto uno slancio e ha toccato anche la palla. Quello che è brutto è il salto, non c’era l’intenzionalità di fare male. Non c’era nessuna sua volontà di fare male. I fotogrammi falsificano la realtà: da quest’anno si riesce a vedere un calcio più vero, non torniamo indietro con i fermo-immagini…"