Di seguito la ricostruzione dell’espulsione di Malen per rosso diretto al 53’ di Como-Roma: l'olandese tenta un recupero palla in scivolata, ma entra in modo pericoloso su Kaiki. L'arbitro Fabbri, che si trovava vicino all'azione, estrae subito il cartellino. Nonostante Malen abbia toccato il pallone col piede di richiamo, la dinamica pericolosa dell'intervento (piede alto e a martello) ha spinto la sala VAR a non richiamare il direttore di gara al monitor, confermando la decisione del campo