Quando ha detto che c'è bisogno di allargare la rosa, è perché è rimasto scontento dall'ingresso in campo di qualche giocatore con il Real? E il contraccolpo psicologico a cosa è dovuto?

"Di psicologico non c'è stato proprio niente, al 77' abbiamo avuto una palla con Pellegrini per andare in porta. Sulle situazioni di calcio d'angolo c'è stato timore, una mancanza di reazione, cosa che fino a quel momento non era successo. Per quanto riguarda i subentrati, sono entrati tutti bene. Purtroppo abbiamo avuto la defezione di Koné subito, magari avremmo potuto avere un cambio in più. Sono venute fuori queste situazioni da angolo e abbiamo preso gol, è una cosa anomala ma bisogna soffermarsi su quello".