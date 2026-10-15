La settima giornata di Serie A si apre venerdì 16 ottobre alle 20:45 con la sfida dello 'Stirpe' tra Frosinone e Sassuolo. I gialloblù, reduci dalla sconfitta per 3-0 contro il Napoli, dovrebbero scendere in campo con la stessa formazione del Maradona, anche se Alvini deve sciogliere ancora un dubbio in difesa. Aquilani, invece, dopo il pari contro il Milan è alle prese con tre ballottaggi, uno per ogni zona del campo. Le probabili formazioni di Frosinone-Sassuolo
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Alvini
FROSINONE (4-2-3-1) la probabile formazione: Palmisani; Oyono, Cittadini, Calvani, Bracaglia; Calò, Masini, Ghedjemis, Schmid, Kvernadze, Raimondo. All. Alvini
- Tre ballotaggi in vista per Alvini: in attacco, Raimondo è in vantaggio su Bobcek per iniziare dal 1', così come Bracaglia su Terzic come terzino sinistro.
- Qualche dubbio in più, invece, su chi affiancherà Calvani come centrale di difesa: è corsa a due tra Cittadini e Monterisi per una maglia da titolare.
- Per il resto, la formazione dovrebbe essere la stessa che ha cominciato la partita al Maradona contro il Napoli, persa 3-0 lo scorso 9 ottobre.
Le possibili scelte di Aquilani
SASSUOLO (4-3-3), la probabile formazione: Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani
- Tre ballottaggi anche per Aquilani, che dovrebbe mantenere la stessa ossatura che ha fermato il Milan sull'1-1 nell'ultimo turno di campionato.
- In difesa, Cinquegrano è in vantaggio su Van Der Brempt, mentre Odenthal sostituisce l'infortunato Leysen.
- A centrocampo, è lotta tra Bakola e Thorstvedt: in attacco, oltre a Berardi e Laurienté, giocherà uno tra Esposito e Bowie.