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Frosinone-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

La settima giornata di Serie A si apre venerdì 16 ottobre alle 20:45 con la sfida dello 'Stirpe' tra Frosinone e Sassuolo. I gialloblù, reduci dalla sconfitta per 3-0 contro il Napoli, dovrebbero scendere in campo con la stessa formazione del Maradona, anche se Alvini deve sciogliere ancora un dubbio in difesa. Aquilani, invece, dopo il pari contro il Milan è alle prese con tre ballottaggi, uno per ogni zona del campo. Le probabili formazioni di Frosinone-Sassuolo

SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELLA 7^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Frosinone
Lorenzo Palmisani
Lorenzo Palmisani
Portiere
Frosinone
Anthony Oyono
Anthony Oyono
Terzino destro
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Frosinone
Giorgio Cittadini
Giorgio Cittadini
Difensore centrale
Frosinone
Gabriele Calvani
Gabriele Calvani
Difensore centrale
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Frosinone
Gabriele Bracaglia
Gabriele Bracaglia
Terzino sinistro
Frosinone
Giacomo Calò
Giacomo Calò
Centrocampista centrale
Frosinone
Patrizio Masini
Patrizio Masini
Centrocampista centrale
Frosinone
Farès Ghedjemis
Farès Ghedjemis
Esterno destro
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Frosinone
Romano Schmid
Romano Schmid
trequartista
Frosinone
Giorgi Kvernadze
Giorgi Kvernadze
esterno sinistro
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Frosinone
Antonio Raimondo
Antonio Raimondo
Attaccante

Le possibili scelte di Alvini

FROSINONE (4-2-3-1) la probabile formazione: Palmisani; Oyono, Cittadini, Calvani, Bracaglia; Calò, Masini, Ghedjemis, Schmid, Kvernadze, Raimondo. All. Alvini

  • Tre ballotaggi in vista per Alvini: in attacco, Raimondo è in vantaggio su Bobcek per iniziare dal 1', così come Bracaglia su Terzic come terzino sinistro.
  • Qualche dubbio in più, invece, su chi affiancherà Calvani come centrale di difesa: è corsa a due tra Cittadini e Monterisi per una maglia da titolare.
  • Per il resto, la formazione dovrebbe essere la stessa che ha cominciato la partita al Maradona contro il Napoli, persa 3-0 lo scorso 9 ottobre.
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
Portiere
Sassuolo
Simone Cinquegrano
Simone Cinquegrano
Terzino destro
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Sassuolo
Duje Caleta-Car
Duje Caleta-Car
Difensore centrale
Sassuolo
Cas Odenthal
Cas Odenthal
Difensore centrale
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Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
Terzino sinistro
Sassuolo
Vasilije Adzic
Vasilije Adzic
Mezzala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
Centrocampista centrale
Sassuolo
Darryl Bakola
Darryl Bakola
Mezzala sinistra
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Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
Ala destra
Sassuolo
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
Attaccante
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Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
Ala sinistra

Le possibili scelte di Aquilani

SASSUOLO (4-3-3), la probabile formazione: Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani

  • Tre ballottaggi anche per Aquilani, che dovrebbe mantenere la stessa ossatura che ha fermato il Milan sull'1-1 nell'ultimo turno di campionato.
  • In difesa, Cinquegrano è in vantaggio su Van Der Brempt, mentre Odenthal sostituisce l'infortunato Leysen.
  • A centrocampo, è lotta tra Bakola e Thorstvedt: in attacco, oltre a Berardi e Laurienté, giocherà uno tra Esposito e Bowie.

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