Serie A e Save the Children per 'Emergenza fame'

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Serie A e Save the Children per la campagna 'Emergenza fame'

solidarieta'

Save the Children lancia la campagna 'Emergenza fame' con il supporto di Lega Calcio Serie A e Associazione Italiana Allenatori Calcio. In occasione della 7^ giornata di campionato-da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre- tutte le squadre della Serie A scenderanno in campo per supportare Save the Children. Per donare basta un sms o una chiamata dal telefono fisso al 45583

La Lega Calcio Serie A torna in campo a sostegno della campagna sull’emergenza fame di Save the Children per dare cibo terapeutico, acqua potabile e cure mediche ai milioni di bambini che nel mondo soffrono la fame. In occasione della 7^ giornata di campionato, in programma da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre, tutte le squadre della Serie A scenderanno in campo per supportare Save the Children invitando i tifosi a contribuire con una semplice donazione. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “#EmergenzaFame” poco prima del fischio di inizio di ogni partita. Nelle interviste post gara gli allenatori lanceranno l’appello dedicato alla campagna e porteranno sulla giacca l’adesivo di Save the Children.

Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è causata dalla malnutrizione

Ancora oggi nel mondo, quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è causata dalla malnutrizione. È sempre la malnutrizione che, nei primi anni di vita, può causare danni irreversibili alla salute e allo sviluppo dei bambini. Eppure, solo uno su tre riceve le cure nutrizionali di cui ha bisogno, mentre conflitti, povertà, crisi climatica e tagli agli aiuti impediscono a milioni di famiglie di sfamare i propri figli. L’iniziativa è sostenuta dalla Lega Calcio Serie A, dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio e dagli allenatori della Serie A che ancora una volta sono schierati in prima fila.

 

Come donare

Tutti possiamo dare il nostro contributo: invia un sms o chiama da rete fissa il 45583
oppure andando sul sito www.savethechildren.it . È possibile sostenere la campagna donando 2 euro con un SMS al 45583 dal proprio cellulare Fastweb+Vodafone, WindTre, TIM, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali; dona 5 o 10 euro fissa TIM, Fastweb+Vodafone, WindTre, Tiscali, Geny e 5 euro da Convergenze, PosteMobile.

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