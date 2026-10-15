Serie A e Save the Children per 'Emergenza fame'

La Lega Calcio Serie A torna in campo a sostegno della campagna sull’emergenza fame di Save the Children per dare cibo terapeutico, acqua potabile e cure mediche ai milioni di bambini che nel mondo soffrono la fame. In occasione della 7^ giornata di campionato , in programma da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre , tutte le squadre della Serie A scenderanno in campo per supportare Save the Children invitando i tifosi a contribuire con una semplice donazione . In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “#EmergenzaFame” poco prima del fischio di inizio di ogni partita. Nelle interviste post gara gli allenatori lanceranno l’appello dedicato alla campagna e porteranno sulla giacca l’adesivo di Save the Children.

Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è causata dalla malnutrizione

Ancora oggi nel mondo, quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è causata dalla malnutrizione. È sempre la malnutrizione che, nei primi anni di vita, può causare danni irreversibili alla salute e allo sviluppo dei bambini. Eppure, solo uno su tre riceve le cure nutrizionali di cui ha bisogno, mentre conflitti, povertà, crisi climatica e tagli agli aiuti impediscono a milioni di famiglie di sfamare i propri figli. L’iniziativa è sostenuta dalla Lega Calcio Serie A, dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio e dagli allenatori della Serie A che ancora una volta sono schierati in prima fila.