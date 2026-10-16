La partita tra Frosinone e Sassuolo della 7^ giornata di Serie A si gioca venerdì 16 ottobre alle ore 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Frosinone-Sassuolo della 7^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 16 ottobre alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Frosinone e Sassuolo

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro il Frosinone in Serie A (3V, 2N); l'unico successo dei ciociari contro il Sassuolo nel massimo campionato è arrivato il 17 settembre 2023 (4-2 allo Stirpe). Nessun pareggio nelle tre gare disputate in casa del Frosinone in Serie A: due successi neroverdi con porta inviolata sono stati seguiti da una vittoria dei gialloblù. Il Frosinone ha vinto le ultime due partite casalinghe di campionato (contro Venezia e Como) e potrebbe ottenere tre successi interni di fila solo per la terza volta in Serie A. Dopo il pareggio contro il Milan, il Sassuolo potrebbe impattare due match di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra dicembre 2025 e gennaio 2026 (contro Bologna e Parma in quel caso). Il Sassuolo non ha vinto alcuna delle ultime nove trasferte di campionato (3N, 6P); l'ultimo successo fuori casa dei neroverdi in Serie A risale allo scorso 15 febbraio contro l'Udinese (2-1 in rimonta grazie alle reti di Laurienté e Pinamonti). Il Sassuolo ha perso otto delle ultime 12 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (3V, 1N), subendo 22 reti nel periodo, inclusa la sconfitta nel campionato in corso contro il Monza (1-2 lo scorso 18 settembre).