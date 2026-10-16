Paulo Dybala e Manu Koné verranno sottoposti oggi a esami strumentali dopo gli infortuni subiti durante Roma-Real Madrid di Champions. Il francese rischia un lungo stop: la lesione al flessore della coscia sembra certa, va valutata l'entità e i tempi di recupero. Per Dybala si tratta di un affaticamento muscolare: da capire se potrà recuperare per Roma-Genoa di domani

Quella di oggi sarà una giornata estremamente importante per la Roma che, dopo il boccone amaro del ko casalingo incassato contro il Real Madrid nel secondo turno della fase a gironi di Champions League, si trova a fare i conti con problemi fisici ad alcuni dei suoi giocatori chiave. Questo venerdì sono attesi gli esiti degli esami a cui verranno sottoposti Manu Koné e Paulo Dybala, infortunati durante la partita di coppa. Saranno i controlli strumentali in programma nella giornata odierna a fare definitiva chiarezza sull'entità dei rispettivi stop.

Infortunio Koné: si teme uno stop lungo I tifosi della Roma hanno ancora negli occhi l’immagine del centrocampista francese che crolla a terra al minuto 17 della sfida contro il Real Madrid. Un'uscita di scena accompagnata dalle lacrime nascoste sotto la divisa da gioco, segno tangibile che l'infortunio potesse essere serio. La prima diagnosi parla di un problema al flessore della coscia. Nel post-gara, il tecnico Gian Piero Gasperini non si è nascosto: "Dovrebbe trattarsi di uno stiramento". La società ha preferito attendere qualche ora in più prima di sottoporre il calciatore agli accertamenti clinici, così da ottenere una diagnosi precisa. Va ricordato che già nella passata stagione calcistica Koné era rimasto ai box per oltre due mesi proprio a causa di una lesione al bicipite femorale destro (con tanto di ricaduta). Serie A Indisponibili, recuperati e giocatori in dubbio per la 7^