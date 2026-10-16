 Roma, infortunio Manu Kone: quali partite salta tra Serie A e Champions | Sky Sport
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Roma, infortunio Koné: quante partite salta tra Serie A e Champions League

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©IPA/Fotogramma

Il centrocampista giallorosso è costretto a fermarsi per circa 3-4 settimane a causa di una lesione di primo grado alla coscia subita durante la sfida contro il Real Madrid. Salterà almeno 6 partite tra Serie A e Champions League, con Gasperini che spera di riaverlo per la gara contro il Sassuolo del 7 novembre, prima della sosta nazionali. Ecco quali partite giocherà la Roma senza il suo titolarissimo

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