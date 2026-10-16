Roma, infortunio Koné: quante partite salta tra Serie A e Champions League
Il centrocampista giallorosso è costretto a fermarsi per circa 3-4 settimane a causa di una lesione di primo grado alla coscia subita durante la sfida contro il Real Madrid. Salterà almeno 6 partite tra Serie A e Champions League, con Gasperini che spera di riaverlo per la gara contro il Sassuolo del 7 novembre, prima della sosta nazionali. Ecco quali partite giocherà la Roma senza il suo titolarissimo
INFORTUNI KONÈ E DYBALA, LE NEWS - LA CONFERENZA DI GASPERINI
- Manu Koné è uscito al 17' della sfida contro il Real Madrid, nascondendo le lacrime sotto la maglietta. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado alla coscia, inferiore a quella di secondo grado che lo scorso gennaio lo aveva tenuto fuori per oltre due mesi. Gian Piero Gasperini ha spiegato in conferenza che spera di recuperarlo per la gara contro il Sassuolo del 7 novembre, prima della sosta nazionali. Ecco quali partite salterà il centrocampista francese
- 7^ giornata di Serie A
- Sabato 17 ottobre ore 20.45
- 3^ giornata di Champions League
- Martedì 20 ottobre ore 21
- 8^ giornata di Serie A
- Sabato 24 ottobre ore 18
- 9^ giornata di Serie A
- Martedì 27 ottobre ore 20.45
- 10^ giornata di Serie A
- Sabato 31 ottobre ore 18
- 4^ giornata di Champions League
- Martedì 3 novembre ore 21
- 11^ giornata di Serie A
- Sabato 7 novembre ore 20.45