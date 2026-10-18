Dove vedere Juventus-Lazio

La partita tra Juve e Lazio della 7^ giornata di Serie A si gioca domenica 18 ottobre alle ore 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Juventus-Lazio della 7^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 18 ottobre alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juventus e Lazio

Per la prima volta nella storia della Serie A, la Juventus (11) affronta la Lazio (16) in un match del girone d'andata di un campionato con almeno cinque punti in meno dei biancocelesti (considerati i punti reali, quindi due a vittoria prima del 1994/95).

Bilancio in perfetto equilibrio nelle ultime nove sfide di Serie A tra Juventus e Lazio: tre vittorie a testa e tre pareggi dopo che i bianconeri avevano vinto ben 12 delle 15 precedenti gare contro i biancocelesti in campionato (1N, 2P). In generale, la Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Lazio in Serie A (87V, 40N, 37P) e che ha segnato più gol contro i biancocelesti nella storia del torneo (290, almeno 18 più rispetto a qualsiasi altra squadra). La Juventus va a bersaglio da 13 match casalinghi di fila contro la Lazio in Serie A (30 gol nel parziale) e ha registrato una striscia più lunga di sfide interne con gol contro i biancocelesti solo nei primi 21 confronti in assoluto davanti al pubblico bianconero tra le due formazioni nel torneo.

La Juventus ha conquistato 11 punti nelle prime sei giornate di questa Serie A (3V, 2N, 1P) e nelle scorse 10 stagioni solo due volte non ha superato questa soglia dopo le prime sette partite disputate nel torneo: 11 nel 2021/22 e 10 nel 2022/23. La Lazio è ancora imbattuta in questo campionato, grazie a cinque successi e un pareggio. La Lazio è una delle due formazioni che hanno conquistato più punti in Serie A (16 in sei giornate, al pari dell'Inter) e l'ultima volta che aveva iniziato un turno di campionato, dopo aver disputato più di cinque gare nel torneo, senza avere punti di distacco dalla vetta era il 2010/11, quando prima dell'inizio dell'11^ giornata si trovava da sola al comando della classifica. Gennaro Gattuso (5V, 1N) potrebbe diventare il primo allenatore nella storia della Serie A a vincere sei delle prime sette partite alla guida della Lazio.