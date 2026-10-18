Il lunedì della 7^ giornata di Serie A si apre con la sfida tra Monza e Cagliari in programma alle 18.30. Juric dovrebbe schierare Goglichidze al posto dello squalificato Lucchesi, mentre salgono le quotazioni di Cutrone dal 1'. Tra gli uomini di Pisacane, Deiola può essere un ottimo jolly tra difesa e centrocampo: dalla sua posizione dipenderà la titolarità di Massolin. Buone notizie per Trepy, che potrebbe tornare tra i convocati per la prima volta dopo l'incidente di agosto
Probabili Formazioni
MONZA (3-4-2-1) la probabile formazione
Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. All. Juric
- Recuperato Mangas, mentre in difesa Goglichidze sostituisce lo squalificato Lucchesi
- Dietro a Varela salgono le quotazioni di Cutrone dal 1', in ballottaggio con Dany Mota
- Dovrebbe cambiare anche l'altro trequartista rispetto alla sfida contro la Lazio, con Robinson al posto di Zeballos
CAGLIARI (4-3-2-1) la probabile formazione
Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Massolin, Maldini; Mendy. All. Pisacane
- Deiola può essere un ottimo jolly tra difesa e centrocampo. Pisacane sta pensando di utilizzarlo come difensore centrale ma, se dovesse schierarlo in mediana, Adopo affiancherebbe Maldini sulla trequarti, con Massolin dalla panchina
- Indisponibili Felici e Idrissi, mentre Trepy potrebbe tornare tra i convocati per la prima volta dopo l'incidente di agosto