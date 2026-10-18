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Monza-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Il lunedì della 7^ giornata di Serie A si apre con la sfida tra Monza e Cagliari in programma alle 18.30. Juric dovrebbe schierare Goglichidze al posto dello squalificato Lucchesi, mentre salgono le quotazioni di Cutrone dal 1'. Tra gli uomini di Pisacane, Deiola può essere un ottimo jolly tra difesa e centrocampo: dalla sua posizione dipenderà la titolarità di Massolin. Buone notizie per Trepy, che potrebbe tornare tra i convocati per la prima volta dopo l'incidente di agosto

LA CLASSIFICA DI SERIE A

Probabili Formazioni

Monza
Noel Törnqvist
Noel Törnqvist
portiere
Monza
Eddy Kouadio
Eddy Kouadio
difensore centrale di destra
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Monza
Saba Goglichidze
Saba Goglichidze
difensore centrale
Monza
Andrea Carboni
Andrea Carboni
difensore centrale di sinistra
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Monza
Samuele Birindelli
Samuele Birindelli
esterno destro
Monza
Ebenezer Akinsanmiro
Ebenezer Akinsanmiro
centrocampista centrale
Monza
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
centrocampista centrale
Monza
Ricardo Mangas
Ricardo Mangas
esterno sinistro
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Monza
Jay Robinson
Jay Robinson
trequartista
Monza
Dany Mota
Dany Mota
trequartista
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Monza
Gustavo Varela
Gustavo Varela
attaccante

MONZA (3-4-2-1) la probabile formazione

Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. All. Juric

  • Recuperato Mangas, mentre in difesa Goglichidze sostituisce lo squalificato Lucchesi
  • Dietro a Varela salgono le quotazioni di Cutrone dal 1', in ballottaggio con Dany Mota
  • Dovrebbe cambiare anche l'altro trequartista rispetto alla sfida contro la Lazio, con Robinson al posto di Zeballos
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
portiere
Cagliari
Zé Pedro
Zé Pedro
terzino destro
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Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
difensore centrale
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Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
terzino sinistro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
mezzala destra
Cagliari
Harry Winks
Harry Winks
centrocampista centrale
Cagliari
Alessandro Romano
Alessandro Romano
mezzala sinistra
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Cagliari
Yanis Massolin
Yanis Massolin
trequartista
Cagliari
Daniel Maldini
Daniel Maldini
trequartista
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Cagliari
Paul Mendy
Paul Mendy
attaccante

CAGLIARI (4-3-2-1) la probabile formazione

Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Massolin, Maldini; Mendy. All. Pisacane

  • Deiola può essere un ottimo jolly tra difesa e centrocampo. Pisacane sta pensando di utilizzarlo come difensore centrale ma, se dovesse schierarlo in mediana, Adopo affiancherebbe Maldini sulla trequarti, con Massolin dalla panchina
  • Indisponibili Felici e Idrissi, mentre Trepy potrebbe tornare tra i convocati per la prima volta dopo l'incidente di agosto

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