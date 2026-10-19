Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 7^ giornataguida tv
Oggi, lunedì 19 ottobre, si conclude la 7^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Parma-Torino su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del lunedì di campionato
La giornata di campionato si conclude lunedì 19 ottobre con, alle 18.30, Monza-Cagliari e alle 20.45 Parma-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Lorenzo Minotti. Inviati sul campo Marco Nosotti e Paolo Aghemo
Gli studi di Sky Sport
Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio (in collegamento da Napoli) e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e Walter Zenga.
Serie A, la programmazione di oggi
Lunedì 19 ottobre
- ore 18.30: Monza-Cagliari su DAZN 1
- dalle 20.00 e dalle 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Walter Zenga e Gianluca Di Marzio (in collegamento da Napoli)
- ore 20.45: PARMA-TORINO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti. Inviati Marco Nosotti e Paolo Aghemo