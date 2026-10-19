Le partite di Serie A di oggi

La giornata di campionato si conclude lunedì 19 ottobre con, alle 18.30, Monza-Cagliari e alle 20.45 Parma-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara con il commento di Lorenzo Minotti. Inviati sul campo Marco Nosotti e Paolo Aghemo

Gli studi di Sky Sport

Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio (in collegamento da Napoli) e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e Walter Zenga.